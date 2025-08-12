Conor McGregor trok deze week zijn piepjonge zoon de ring in voor een potje knokken. Het Ierse MMA-icoon deed grote bokshandschoenen om bij de kleine Mack, die nog 2 jaar moet worden.

Toen de handschoenen eenmaal om zaten, kreeg papa McGregor twee rake klappen in het gezicht. Mack wilde hem vervolgens ook nog een trap geven, maar miste volledig en kon met moeite zijn evenwicht bewaren.

McGregor heeft samen met zijn partner Dee Devlin vier kinderen, waarvan Mack de jongste is. Conor Jr., Croia en Rian zijn de oudere broers en zus (Croia) van Mack.

Negatief in de media

McGregor was voorheen bekend als vijfvoudig wereldkampioen UFC, maar komt de afgelopen jaren vooral in de aandacht met zijn fratsen buiten de kooi. Deze zomer gebeurden er meer dan genoeg dingen rondom zijn naam. Zo sloeg hij een persoon op brute wijze knock-out in een nachtclub op Ibiza. Op de gepubliceerde beelden van The Sun is te zien hoe de Ier naar de man toe loopt, iets tegen hem zegt en hem vervolgens twee keer in het gezicht slaat, waarna het slachtoffer in de menigte valt.

Vervolgens werd McGregor door rapper Azealia Banks beschuldigd van het sturen van naaktfoto's. Daar deelde zij beelden van op X. "Hoe denk je dat je me serieus gaat lastigvallen met je "boerse lul" en me dan dwingen om te zwijgen??? Lieverd... probeer je geen president van Ierland te worden? Wat is er met je aan de hand man? Smeer wat zonnebrandcrème op je huid, Jezus."

Verkrachtingszaak

Als klap op de vuurpijl moest McGregor eerder deze maand een boete van liefst 250.000 euro aftikken in een verkrachtingszaak. In november 2024 werd Conor McGregor veroordeeld voor aanranding. Daarvoor moest hij een schadevergoeding van 250.000 euro betalen aan slachtoffer Nikita Hand. Zij beschuldigde hem van mishandeling en verkrachting in een hotel in Dublin.

Hij moet ook haar proceskosten betalen. Zijn totale kostenplaatje wordt daarom geschat op 1,5 miljoen euro. Het slachtoffer 'kan eindelijk verder met haar leven'. Ook sprak ze nog tegenover andere slachtoffers. "Aan elk slachtoffer: ik weet hoe moeilijk het is, maar alsjeblieft, zwijg er niet over. Je verdient het om gehoord te worden. Je verdient gerechtigheid. Vandaag kan ik eindelijk verder met mijn leven en proberen te herstellen."