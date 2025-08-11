UFC-ster Conor McGregor heeft via X heftige beelden gedeeld over een misdadiger in Ierland. De vechter plaatst een video van een man die een politie-agent steekt en de video waarop iemand probeert zijn pub in brand te steken. McGregor beweert dat het om dezelfde man gaat.

"Goedemorgen Ierland, ik ben zojuist ingelicht. En omdat ik wil dat mijn periode als president ook getypeerd wordt als een periode van transparantie, informeer ik jullie ook hierover. Mijn bazen. De Capel Street politie-steker is dezelfde man die de Black Forge Inn in brand heeft proberen te steken. Ongelofelijk", luidt de Tweet van McGregor over de misdaden in het Ierse Dublin.

Mind… pic.twitter.com/jO8I4rn8P9 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 11, 2025

Incidenten

In Dublin werd afgelopen week een politieagent gestoken door een man die daarna is opgepakt. Volgens McGregor is dat dus dezelfde man die enkele weken geleden probeerde om zijn pub in het centrum van de Ierse hoofdstad in brand probeerde te steken. De 23-jarige man wordt nu ook officieel aangeklaagd voor brandstichting. Het is niet bekend waarom hij de pub van de vechter in brand wilde steken.

President

In zijn bericht op X heeft McGregor het ook over 'zijn periode als president'. Daarmee doelt de Ierse vechter op zijn ambitie om president van zijn thuisland te worden. McGregor sprak al meermaals uit dat hij mee wil doen aan de volgende presidentsverkiezingen in zijn land, ondanks zijn gebrek aan enige politieke ervaring. Ook laat McGregor telkens weten dat hij dit kan combineren met een eventuele terugkeer als vechter, maar de kans dat dit nog zal gebeuren lijkt klein.

Inmiddels is het al vier jaar geleden sinds McGregor voor het laatst de octagon van de UFC binnen stapte als vechter. Sindsdien werd zijn terugkeer een keer officieel aangekondigd. McGregor zou vorig jaar tegen Michael Chandler vechten, maar de Ier brak zijn teen en moest het gevecht afzeggen. Vervolgens werd een officiële terugkeer nooit meer aangekondigd. McGregor zelf hoopt een gevecht te krijgen op het evenement dat wordt gehouden bij het Witte Huis, zoals president Donald Trump onlangs aankondigde.