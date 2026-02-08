Het had het perfecte einde van een jongensboek moeten zijn. In zijn eigen stad Helmond kreeg Nieky Holzken de kans om geschiedenis te schrijven. Maar waar het publiek hoopte op een kroon op zijn carrière, eindigde de avond in teleurstelling.

Voor Holzken lag een unieke prestatie binnen handbereik. De 42-jarige vechter kon wereldkampioen worden in zowel boksen als kickboksen, iets wat nog nooit iemand was gelukt. In een tot de nok gevulde zaal nam hij het op tegen de Duitser Beshir Ay, een beweeglijke en taaie tegenstander. Het gedroomde scenario leek binnen bereik, maar kwam er uiteindelijk niet.

Nieky Holzken moet meerdere erkennen

Na afloop was de teleurstelling zichtbaar, al bleef Holzken nuchter en eerlijk. "Ik ga geen smoesjes verzinnen, want zo ben ik niet", zei hij direct na het gevecht. "Ik heb me kei en keihard kapotgetraind, maar ik kon hem vandaag niet vastzetten. Credits naar hem." Met een wrange glimlach volgde nog een typische Holzken-opmerking: "Deze 42-jarige gaat een bierke drinken."

Een dag eerder had weinig erop gewezen dat het zo zou lopen. Tijdens de persconferentie oogde Holzken ontspannen en zelfverzekerd. Er was zelfs ruimte voor humor, toen hij reageerde op uitspraken van Ay dat die nauwelijks beelden van hem had bekeken. "Dat maakt hij de kat maar lekker wijs", zei Holzken. "Natuurlijk heeft hij alles gezien."

Tank raakt leeg

In de ring leek dat vertrouwen aanvankelijk terecht. Holzken nam in de eerste rondes het initiatief en zette Ay onder druk. De Duitser kreeg weinig ruimte om zijn beweeglijkheid te benutten, maar groeide gaandeweg in het gevecht. Waar Holzken het gevecht probeerde te dicteren, begon Ay steeds beter te bewegen en zijn momenten te kiezen.

Vanaf ronde acht werd de vermoeidheid zichtbaar. Waar Ay fris bleef ogen, raakte bij Holzken de tank langzaam leeg. In de laatste ronde ging hij nog één keer vol in de aanval om de jury te overtuigen, maar het mocht niet baten. De unanieme beslissing viel uit in het voordeel van de Duitser en de zaal in Helmond viel stil.

'Ik moet serieus gaan nadenken'

De wereldtitel bleef zo buiten bereik. Over zijn toekomst liet Holzken zich voorzichtig uit. "Ik ga eerst tot mezelf komen", zei hij na afloop. "We gaan aan dingen werken. Komt dat niet goed, dan was dit misschien mijn laatste wedstrijd. Maar ik wil natuurlijk niet met een verlies stoppen."

Vervolgens klonk de realiteit hard door. De 42-jarige beseft dat de tijd begint te dringen. "Ik moet serieus gaan nadenken", gaf hij toe. “Het hart wil wel, maar vandaag wilden de armen niet meewerken.”