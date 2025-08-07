Reinier de Ridder verovert de laatste twee jaar de harten van veel Nederlandse vechtsportliefhebbers. De 34-jarige Brabander won als eerste Nederlander sinds Alistair Overeem een gevecht tijdens de main card van de UFC. Maar zijn moeder, vrouw en kinderen zien er niks van. "Ik snap heel goed dat het voor hen heftig is om te zien", zegt De Ridder in gesprek met Helden.

Zijn zoon is zes jaar oud en zijn dochter is twee jaar jonger. Geen leeftijd om naar MMA-gevechten te kijken, vindt De Ridder. “Er is altijd een risico dat ik schade oploop. En als ik win, zien ze hoe ik iemand anders aftakel. Geen van beide wil ik dat ze meemaken.” Sowieso is zijn sport en werk risicovol, daar is hij zelf ook mee bezig. Zo geeft hij ruiterlijk toe dat hij bang is voor hersenschade van alle trappen en stoten op zijn hoofd.

'Gezondheid is voor iedereen eindig'

“Ja, daar ben ik me heel bewust van. Tijdens trainingskampen zorg ik dat ik niet onnodig veel klappen tegen mijn hoofd krijg. Gezondheid is voor iedereen eindig. Of je nou veertig jaar op kantoor werkt of vijftien jaar MMA doet: je gezondheid gaat toch achteruit. Bij mij is het risico dat mij wat overkomt alleen wat groter." Verliezen doet hij echter al een tijd niet meer. De afgelopen vier partijen in de UFC gingen allemaal naar de Nederlander. Hij staat nu vijfde in het middengewichtklassement en mag dromen van een titelgevecht.

Gezin herenigd in Florida

De UFC is in Amerika booming business en trekt een miljoenenpubliek. De Ridder woont en leeft inmiddels meer tijd aan de andere kant van de oceaan dan in Udenhout of Breda, waar zijn roots liggen. Zijn familie bleef tot voor kort nog wel in 'het koude kikkerlandje', maar trekken binnenkort naar Florida, waar het gezin herenigd wordt. De fysiopraktijk die De Ridder en zijn vrouw oprichtten en samen runden, is inmiddels in andere handen.

'Lieve vader'

“De weerstand in Amerika is simpelweg veel groter dan in Nederland. Dat is de plek waar ik moet zijn om mee te kunnen draaien in de wereldtop. Gelukkig komt mijn gezin ook die kant op. Dan wordt mijn leven hopelijk weer wat stabieler. Het liefst knuffel, kus en speel ik namelijk de hele dag met de kinderen. Ik ben een lieve vader, tijd met mijn kinderen doorbrengen is voor mij het allerbelangrijkst."

Gucci-slippers

Hij noemt zichzelf een 'lieve vader' en is wars van de glitter en glamour die rondom de UFC hangt, waar atleten in peperdure auto's en sieraden door steden paraderen. “Rolex om de pols, Gucci-slippers aan, dikke Mercedes op de oprit? Nee joh, dat ben ik helemaal niet. Daar zou ik alleen maar zenuwachtig van worden. Ik blijf toch een echte Brabander. De Amerikaanse cultuur heeft ook iets leuks, hoor. Het is bij ons wat afstandelijker, dat past ook wel bij mij. Amerika is nu leuk, maar ik zie mezelf er niet mijn hele leven blijven."