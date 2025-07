Reinier de Ridder over UFC Rotterdam: 'Dat zou perfect zijn'

Reinier de Ridder bereidt zich voor op het gevecht met Robert Whittaker in de UFC, maar stiekem kijkt de Nederlander al verder. De MMA-vechter wil voor de wereldtitel vechten én die vervolgens verdedigen op een speciale plek.

Als De Ridder zijn partij op 27 juli wint, heeft hij zijn volgende stap al helder voor ogen: “Eerst ergens anders voor de titel vechten. En dan de eerste verdediging in Rotterdam doen. Dat zou perfect zijn.”

De UFC in Rotterdam, is dat realistisch? Waar we in het verleden konden rekenen op namen als Alistair Overeem, Gegard Mousasi en Stefan Struve, dient zich nu een nieuwe lichting aan.

'We komen eraan'

“We hebben hier niet zulke worstelaars als in Amerika, maar we komen eraan – één voor één,” zegt Reinier. In een bar in Abu Dhabi zag hij hoe Costello van Steenis in de slotseconden Johnny Eblen submitte en zo de PFL-titel veroverde. “Als Eblen vijf seconden langer wakker was gebleven, was het klaar geweest en had Costello verloren.”

Die overwinning kwam niet alleen onverwacht, maar ook onder uitdagende omstandigheden. “Hij stond 3-1 achter op de jurykaarten. En dan zo’n finish – met een trainingskamp in Nederland en beperkte middelen – dat is gewoon wereldklasse.”

En dan is er nog Ilias Bulaid – de ongeslagen Marokkaans-Nederlandse vechter heeft onlangs zijn winreeks verlengd tot 8–0, na zijn overwinning op Eduard Demenko, die hij in de eerste ronde met een anaconda choke finishte

Meer Nederlands UFC-talent

Daarnaast is ook Yousri Belgaroui (vecht onder Tunesische vlag) inmiddels UFC-vechter. “Hij heeft het een paar keer geprobeerd, nu is hij eindelijk getekend. Hij krijgt gelijk een sterke tegenstander met ervaring, dus het wordt geen makkelijk debuut. Maar als hij het staand weet te houden, maakt hij een goede kans.” En dan is er nog Jarno Errens, die alles op alles zet om zijn plek terug te verdienen in de UFC.

Het idee van een nieuw UFC-evenement in Nederland is realistischer dan ooit. Niet alleen met De Ridder in de hoofdrol, maar ook als podium voor deze nieuwe lichting.

Waar is De Ridder te zien?

Voordat we dromen over UFC Rotterdam, moet De Ridder eerst deze klus zien te klaren. De prelims van UFC Abu Dhabi beginnen om 19:00 uur en zijn te zien op HBO Max. De Main Card start om 21:00 uur en is exclusief te volgen via HBO Max met de Sport add-on.