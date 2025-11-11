"Hij moet onmiddellijk weg." Dat is de keiharde conclusie van Hans van der Zee, voormalig hoofdscout van Ajax, over technisch directeur Alex Kroes. Van der Zee vindt dat de selectie van de Amsterdammers door Kroes vol gaten zit.

Kroes heeft het sinds april 2024 voor het zeggen als technische man bij Ajax. In zijn eerste seizoen werd Francesco Farioli aangesteld, die met vooral transfervrije spelers uiteindelijk net naast de titel greep in de Eredivisie. Ondanks de knappe prestatie - Ajax kwam uit een sportieve malaise - werd besloten niet met elkaar verder te gaan. Farioli vertrok, net als sterkhouders Jorrel Hato, Jordan Henderson en Brian Brobbey.

'In alle opzichten gefaald'

Met name het vertrek van Henderson is niet goed opgevangen, in de ogen van Van der Zee. Hij was tot januari dit jaar hoofdscout bij Ajax. Volgens Van der Zee moet Kroes 'onmiddellijk weg'. "Als technisch directeur heeft hij volkomen gefaald, in alle opzichten", stelt hij in Langs de Lijn En Omstreken. "Deze selectie is een brevet van onvermogen van de technisch directeur en de scouting."

Daarbij wijst Van der Zee naar het vertrek van routinier Henderson, die naar Brentford ging. "Dan heb je zeven weken om een ervaren 'nummer 6' te halen", schetst Van der Zee. "Christian Eriksen bood zich aan en kon je zo transfervrij halen. Daley Blind had een clausule van een half miljoen euro. Die werden allebei niet gehaald, maar zo aan de kant gezet. En wat komt er? Een reserve van Liverpool, James McConnell."

Komst Gloukh onnodig

Kroes verlengde ook de aflopende contracten van Steven Berghuis en Davy Klaassen, twee spelers die als aanvallende middenvelder kunnen spelen. "Dan mag je je vraagtekens zetten bij het feit dat hij voor 15 miljoen een nieuwe nummer 10 heeft gehaald, Oscar Gloukh", vindt Van der Zee, die merkte dat Kroes zijn woorden niet nakwam.

"Hij zou bij elke scoutingvergadering aanwezig zijn, maar hij is er één keer geweest en daarna hebben we hem niet meer gezien", herinnert de voormalig hoofdscout zich. "En hij zou scouts gaan beoordelen in rapporten, maar dat is nooit gebeurd. Er is nooit enige evaluatie van transferperiodes geweest."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.