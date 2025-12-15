Tariq Cookie Osaro weet sinds afgelopen weekend wie hij treft in het Last Man Standing-toernooi van Glory. De oud-titeluitdager neemt het op tegen Nico Horta, maar het gaat veel over zijn meningsverschil met Mory Kromah. Tegenover Sportnieuws.nl legt Osaro uit dat Kromah voor hem niet interessant is totdat er een partij tussen de twee geboekt staat.

Osaro was zaterdag op Glory Collision 8 en zag daar dat Horta zijn volgende tegenstander wordt. De oud-titeluitdager vocht zelf niet en ziet daarin voordelen en nadelen. "Mijn laatste partij was in juni en je wil tussendoor wel vechten, maar aan de andere kant is het ook wel gunstig. Je kan je huiswerk doen en kijken naar de andere zwaargewichten hoe zij het doen. Je kan zien welke dingen er nog liggen waar je iets mee kan of waar je juist niks mee moet. Elk nadeel heeft zijn voordeel en ik probeer het positief te bekijken. Ik weet wie mijn tegenstander is. Liever gevochten, maar het was prima."

Mory Kromah

Ondanks dat Osaro tegen Horta vecht, gaat het onder de Glory-fans nog vaak over zijn meningsverschil met Mory Kromah. Osaro's collega in het zwaargewicht zocht hem drie maanden geleden op tijdens een Glory-evenement en de twee kregen het daar verbaal met elkaar aan de stok.

"Er is eigenlijk niks. Hij wil heel veel aandacht", vertelt Osaro over de aanval van Kromah aan zijn adres. "Hij vindt dat je een show moet verkopen en iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik besteed er niet zo veel aandacht aan. Het is geen wedstrijd die in de maak is. Hij moet eerst zien te winnen van Antonio Plazibat. Kans is klein, maar mocht dat gebeuren dan gaan we de show starten. Hij kan roepen en schreeuwen wat hij wil, maar voor mij is het niet interessant."

Afgelopen weekend begon Kromah weer over Osaro, maar dat deert de oud-titelverdediger niet. "Ik hoorde alleen maar poepgeluiden. Wij staan niet tegen elkaar, dus verkoop dan het toernooi. Waarom praat je zo veel over mij? Het is niet interessant voor mij. Als we elkaar treffen dan begint de show en dan wordt het mijn show. Hij wil aandacht op allerlei manieren. Hij noemde mij een vrouw, maar hij praat de hele tijd over mij. Wie is dan de gevoelige? Win eerst maar van Plazibat, maar tot die tijd ben je niet interessant."