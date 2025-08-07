Afschuwelijk nieuws uit het Italiaanse voetbal. Twee voetballers van ASD Calcio Maniago Vajont, uitkomend op het zesde niveau, zijn overleden bij een tragisch ongeval. Een teamgenoot vecht nog voor zijn leven.

Danilo Boz en Fabio Rosa, beiden 19 jaar oud, kwamen om het leven bij een auto-ongeluk in een verkeerstunnel. De wagen werd bestuurd door teamgenoot Andrea Zoccoletto, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Dat schrijft Il Giornale d'Italia. Er wordt gezegd dat de drie spelers goede vrienden waren en dat ze na de zomerstop weer bij elkaar waren voor een training.

Speler verliest controle over auto

De drie teamgenoten waren op weg terug naar hun geboorteplaats Maniago in Noord-Italië, na de training in het nabijgelegen Poffabro. Volgens de eerste berichten verloor Zoccoletto de controle over de Renault Twingo tijdens het inrijden van de tunnel en belandde aan de andere kant van de weg.

Fabio Rosa e Danilo Boz morti a 19 anni in un incidente in galleria: i due giovani calciatori tornavano dall'allenamento https://t.co/qMiMfGSK2x — Leggo (@leggoit) August 6, 2025

Het voertuig botste vervolgens met de passagierskant - waar Boz en Rosa zaten - op een Volkswagen Tiguan, bestuurd door een 72-jarige vrouw. Zij werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht, met minder ernstige verwondingen.

Moeilijke reddingsoperatie

De Twingo met daarin de voetballers raakte de tunnelwand, die gedeeltelijk instortte. De Bus del Colvera-tunnel, die van Frisanco naar Maniago loopt, is ongeveer een kilometer lang.

De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de slecht mobiel bereik in de omgeving. Brandweerlieden, de lokale politie en medisch personeel met een ambulance kwamen ter plaatse.

Club in rouw

Een woordvoerder van de club maakte bekend dat alle sportactiviteiten voorlopig zijn afgelast vanwege de tragedie. "We zijn geschokt door het tragische overlijden van Danilo en Fabio", viel te lezen in een statement. "We leven mee met hun families en dierbaren in deze tijd vanwege dit onvoorstelbare verlies en we zullen hen onze volledige steun blijven bieden."