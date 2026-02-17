Boksicoon Tyson Fury heeft een grote levensles geleerd door het tragische auto-ongeluk van bokser Anthony Joshua. De 36-jarige Brit verloor twee dierbaren na een ongeval in Nigeria en daardoor nam Fury een besluit. "Want dat is iets waar ik van hou."

De 37-jarige 'Gipsy King' komt namelijk terug uit zijn pensioen en vecht op 11 april in Engeland al zijn eerste grote gevecht in anderhalf jaar. Fury neemt het op tegen Arslanbek Makhmudov. De verwachting is dat, als hij die partij doorkomt en wint, er later in 2026 een langverwacht gevecht gepland wordt tussen Fury en Joshua.

Zijn landgenoot was dan ook de grote inspiratie achter zijn comeback. Het noodlot sloeg toe voor Joshua in december toen hij samen met twee goede vrienden en trainers betrokken raakte bij een ongeluk. Zijn vrienden, Sina Ghami en Latif Ayodele, overleefden het niet. Joshua liep lichte verwondingen op.

'Kostbaar en kwetsbaar'

Fury was op dat moment op vakantie in Thailand. Het nieuws greep hem aan. "Het was het grootste keerpunt voor mijn comeback", legt hij uit. "Toen dacht ik: weet je, het leven is heel kort, kostbaar en kwetsbaar."

Passie

"Er kan van alles gebeuren op ieder moment. Je moet dingen nooit uitstellen tot morgen, of volgend jaar, of volgende week, want je weet niet wat er morgen gebeurt. Morgen is een mysterie, we moeten in het heden leven", vervolgt hij. "Daarom heb ik besloten dat ik terugkeer in het boksen. Want dat is iets waar ik van hou, waar ik een passie voor heb en waar ik altijd al verliefd op ben geweest."

Zijn partij tegen Makhmudov wordt zijn eerste gevecht sinds december 2024, toen hij verloor van Oleksandr Usyk. Fury ging al vijf keer met pensioen. De eerste keer was in 2016 en later zou hij ook in 2017, 2022 en 2025 dergelijke berichten de wereld in sturen. Telkens kwam hij terug voor grootse partijen. Fury won 34 van zijn 37 gevechten.