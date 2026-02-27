Rico Verhoeven nam in november 2025 afscheid van kickboksbond Glory om te kijken wat hij nog meer kan bereiken binnen de vechtsport. Na de nodige onderhandelingen is nu bekend welk droomgevecht het Brabantse icoon heeft geregeld. En dat gebeurt op een adembenemende plek.

Verhoeven (36) gaat boksen tegen de geveesde kampioen Oleksandr Usyk (39). Ze gaan op zaterdag 23 mei 2026 in Egypte de ring in, bij de Piramiden van Gizeh in Egypte. De inzet is hoog: de twee kemphanen strijden om het wereldkampioenschap boksen van de bond WBC.

Uysyk is evenals Verhoeven een levende legende. De bokser uit Oekraïne heeft al zijn 24 gevechten gewonnen. Verhoeven is in zijn jongere jaren wel verslagen, maar vervolgens wist hij keer op keer zijn Glory-titel met succes te verdedigen. Hij was liefst 4418 dagen (dik elf jaar) de wereldkampioen bij de zwaargewichten.

Rico Verhoeven

Verhoeven reageert zo op de aankondiging: "Ik heb twaalf jaar lang als onbetwiste kickbokskampioen geregeerd en alles bereikt wat ik wilde bereiken. Maar zo lang aan de top staan nam mijn honger niet weg — het maakte die juist sterker. Ik was niet op zoek naar comfort, dus begon ik te zoeken naar de grootste uitdaging die er in een andere wereld te vinden was. Usyk is onbetwist kampioen in het boksen. Dat is de uitdaging die mij motiveert. Onbetwist tegen onbetwist. De beste tegen de beste. "

Oleksandr Usyk

Usyk zegt: "Ik heb diep respect voor mensen die de absolute top bereiken in hun sport. Rico is er daar één van, een krachtige atleet en een geweldige kampioen. Kampioen zijn gaat niet alleen om de titels. Het gaat om hard werken, discipline en geloof. Maar dit is boksen, een andere sport, met zijn eigen regels en zijn eigen koningen. Ik ben er klaar voor en kijk er echt naar uit om hem in de ring te ontmoeten. Het wordt een unieke ervaring voor ons allebei, en ik weet dat de fans ook enthousiast zijn. Er komt een grote avond aan."

Turki Al-Sheikh

Een van de drijvende krachten achter het regelen van deze grootse clash is de Saoedische miljardair Turki Al-Sheikh. Hij is de voorzitter van de General Entertainment Authority. Op X heeft hij het gevecht bevestigd.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23 | LIVE on DAZN



Brought to you by @ringmagazine pic.twitter.com/Oh7vDDvLZY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2026

Glory

Eind vorig jaar gaf Verhoeven zijn titel bij Glory op. Op Instagram schreef hij toen: "Na meer dan twaalf jaar, vijftien wereldtitels en talloze onvergetelijke nachten, heb ik besloten mijn Glory zwaargewicht wereldtitel op te geven."

Bij Radio 538 legde hij uit: "Ik wil altijd dingen doen die niet in mijn comfortzone zitten, dat ik de uitdaging blijf voelen en dat ik de spanning blijf voelen. Dat is er bij Glory niet meer. Ik heb met iedereen gevochten en iedereen verslagen, dan is het goed geweest. Ik heb een aantal jaren geleden op een briefje mijn doelen geschreven en een van die doelen was stoppen als wereldkampioen kickboksen. Ik ben er trots op dat me dat is gelukt."