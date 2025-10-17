Tijd voor UFC Fight Night! Zaterdag(nacht) vecht de 35-jarige Reinier de Ridder opnieuw in de koningsklasse van de vechtsport. Ditmaal tegen Brendan Allen. Hieronder lees je op welke zender je het UFC-gevecht van De Ridder ziet.

Allen is een invaller, die op het laatste moment de geblesseerde Anthony Hernandez vervangt. Voor De Ridder lijkt het een belangrijke partij te worden, met het oog op een eventueel titelgevecht. Die weg startte hij in 2024, toen hij van ONE Championship overstapte naar de UFC.

Sindsdien versloeg hij onder anderen Bo Nickal (via technische knock-out), Kevin Holland (submissie), Gerald Meerschaert (submissie) en Robert Whittaker. Dat laatste gebeurde via split decision. The Dutch Knight poetste daarmee zijn imposante cv op naar 22 zeges en slechts twee nederlagen als MMA'er. Zaterdag hoopt hij een 23e overwinning toe te voegen, om kans te maken op het titelgevecht met Khamzat Chimaev.

Zender UFC Vancouver: Reinier de Ridder vs. Brendan Allen

Dan moet De Ridder wel voorbij All In Brendan Allen. De 29-jarige Amerikaan (25-7) won in juli van Marvin Vettori, maar verloor daarvoor twee keer. Onder anderen Anthony Hernandez, de man die hij nu vervangt, was hem de baas. Bij de bookmakers is de Nederlander dan ook redelijk favoriet, maar één klap kan fataal zijn.

Zaterdagavond zullen Nederlandse fans lang moeten wachten om hun held in actie te zien. De Ridder tegen Allen is het hoofdmenu van UFC Vancouver en wordt verwacht rond 01.00 uur. De prelims beginnen al eerder, rond 22.00 uur Nederlandse tijd. Het gevecht tussen De Ridder en Allen is exclusief te zien via streamingdienst HBO Max.

Vertrouwen bij de Nederlander