UFC-ster Reinier de Ridder neemt het in de nacht van zaterdag op zondag op tegen Brendan Allen in een cruciale partij. De Nederlander droomt namelijk al over een titelgevecht na een overwinning op de Amerikaan. "Ik heb veel gas gegeven."

Allen is een invaller, die op het laatste moment de geblesseerde Anthony 'Fluffy' Hernandez vervangt. Voor De Ridder lijkt het een belangrijke partij te worden, met het oog op een eventueel titelgevecht. Die weg startte hij in 2024, toen hij van ONE Championship overstapte naar de UFC.

Voorbereiding

Die switch van tegenstander heeft wel impact op de voorbereiding van De Ridder. "Ik ben wel iemand die tegenstanders altijd uitgebreid analyseert", legt de 35-jarige uit aan Sportnieuws.nl. "Ik pas mijn trainingsplan daar heel erg op aan. Maar ik moet zeggen dat deze twee gasten wel erg overeenkomen."

"Ze boksen allebei best aardig", vervolgt hij. "Fluffy worstelt iets beter en Brendan zijn jiu-jitsu is denk ik wat beter over het algemeen. Maar qua skills lopen ze niet zo heel veel uit elkaar. Dus ik heb wat dat betreft niet zo heel veel hoeven aanpassen."

Titelgevecht

Hij is er dus helemaal klaar voor. "Ik heb heel veel gas gegeven met cardio, omdat Fluffy zijn cardiovaardigheden heel goed zijn in de laatste rondes. Maar Brendan wordt vaak wat minder naarmate de ronden voorbij gaan." Hij hoopt hem dan ook een genadeklap te kunnen geven. "Als ik hem kan finishen is er denk ik een grote kans dat ik voor de titel mag vechten."

Op dit moment is de titel in handen van Khamzat Chimaev. Een rustperiode zit er dus nog niet in voor De Ridder. "Ik denk niet dat ik daarom ga vragen. Als ze zeggen dat ik voor de titel mag vechten dan spring ik in het vliegtuig en dan ben ik zo snel mogelijk waar ze me willen hebben."

