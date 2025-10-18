UFC-sensatie Reinier de Ridder heeft een enorm druk jaar achter de rug. Nu staat een cruciaal gevecht tegen Brendan Allen op het programma. Daar leeft hij naartoe met steun van zijn gezin. Hij verhuisde onlangs met hen naar Miami.

De Ridder heeft dit jaar al drie overwinningen geboekt. Zaterdag kan daar een vierde bijkomen tegen Allen dan volgt mogelijk zelfs een titelgevecht. Door zijn knappe prestaties heeft hij ook een hoop publiciteit gekregen, zowel in Nederland als in Amerika.

'Geëxplodeerd'

"Afgelopen jaar is echt bizar geweest. Niet normaal hoe het geëxplodeerd is", zegt De Ridder in gesprek met Sportnieuws.nl. "In Breda roepen mensen me na als ik over straat fiets en vragen ze om een foto. Ook als ik in Florida rondloop komen er veel mensen op me af."

Verhuizing

De Brabander verhuisde recent met zijn twee kinderen naar Miami. "Ik zit nu sinds twee maanden volledig in Florida." Dat was een grote stap voor gezin. "De kindjes gaan hier naar school. Dat valt allemaal niet mee. Maar ze doen het supergoed. Ze gaan blij naar school, komen blij terug en beginnen al een beetje Engels te praten. In de klas maar ook als ze thuis aan het spelen zijn."

Inmiddels zijn ze dus al wat meer gewend aan de nieuwe woonplaats. "Dat komt allemaal goed, maar het was niet makkelijk in het begin. Nu hebben we het superfijn. We zitten dich bij het strand. Het is altijd lekker weer, zwembad voor de deur, we hebben het niet slecht."

'Gekkenhuis'

Voor De Ridder lijkt de partij tegen Allen een belangrijke te worden, met het oog op een eventueel titelgevecht. Die weg startte hij in 2024, toen hij van ONE Championship overstapte naar de UFC. Sindsdien heeft hij alles gegeven om de de titel te kunnen veroveren.

"Dit jaar is echt gekkenhuis geweest. Ik heb denk ik maximaal vijf dagen tussen wedstrijden niet getraind ofzo. Ik heb echt allen maar gas gegeven." "Dat is de weg naar de top", stelt Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin

Het gevecht vindt plaats in de nacht van zaterdag op zondag om 1.00 uur (Nederlandse tijd). Allen is een invaller, die op het laatste moment de geblesseerde Anthony Hernandez vervangt. De prelims beginnen al eerder, rond 22.00 uur.