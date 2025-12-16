Mediapersoonlijkheid Dennis Schouten is nog altijd niet de oude na zijn spraakmakende gevecht in Boxing Influencers. De host van Roddelpraat stond tegenover Rob Goossens (bekend van onder meer RTL Boulevard) en werd in elkaar gebeukt. Dat is nog altijd merkbaar bij Schouten: "Het trekt door naar het hoofd."

Weken voor de bokspartij begon het moddergooien tussen Schouten en Goossens. Er werd gevochten in drie rondes van anderhalve minuut en uiteindelijk stapte laatstgenoemde winnend uit de ring. Niet veel later was Schouten nergens meer te bekennen. Het verhaal ging dat hij 'total loss' was, maar dat verwees hij naar het rijk der fabelen.

Schouten noemde het 'totale onzin'. "Wij zijn afgevoerd omdat mensen in het publiek tijdens en na de wedstrijd dreigden met geweld en moord. Sterker nog: ze kwamen al voor mij staan tijdens mijn route naar de medische check", zei hij destijds. Volgens Schouten stonden mensen hem buiten op te wachten, vandaar dat er werd gekozen om snel te vertrekken.

Dennis Schouten ondervindt nog veel last van Boxing Influencers

Ruim twee maanden na de partij is Schouten nog niet de oude. Dat vertelt hij in een show van Roddelpraat voor betalende abonnees. "Ik doe helemaal niks meer. Ik heb een whiplash", bekent Schouten, nadat zijn collega Jan Roos vraagt of hij nog bokst. De reactie maakt Roos aan het lachen. Schouten vervolgt: "Ik doe even rustig aan. Ik wandel veel. Ik had er vandaag ook last van."

Bij Schouten zit de pijn in zijn nek. "Dat trekt door naar het hoofd", schetst hij de situatie. Roos wil vervolgens hoe zijn partner daaraan komt. "Van het boksen. Dat kan toch gebeuren", zegt Schouten terwijl zijn collega opnieuw in de lach schiet. "Er zijn ook profboksers die dat is overkomen", voegt hij eraan toe. "Die kregen ook klappen", countert Roos, "maar jij hebt toch geen klappen gekregen?"

Schouten antwoordt door te zeggen dat hij nooit meer gaat boksen. "Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Maar Rob heeft jou toch helemaal niet geraakt?", wil hij nogmaals weten. "Je kunt zelf de beelden zien, toch?", reageert Schouten gepikeerd. "Maar je bent toch niet hard geraakt door Rob?", gaat Roos nog een stapje verder. "Ik weet het ook allemaal niet meer, wat er is gebeurd."

Aartsrivaal Wilfred Genee

Dennis Schouten is sinds jaar en dag de vaste presentator samen met Jan Roos van Roddelpraat. Maar in een ver verleden had Wilfred Genee hem onder zijn hoede bij Radio Veronica/Veronica Inside. Die vriendschap explodeerde nadat Schouten van Talpa moest kiezen tussen VI en zijn geliefde Roddelpraat. Dat was het begin van een jarenlange vete, die nog altijd niet is opgelost.

Genee verklapte ooit de deelname van Schouten aan Expeditie Robinson, wat laatstgenoemde hem behoorlijk kwalijk nam. In zijn programma nam hij Genees privéleven meermaals onder de loep. Dit leverde voortdurend spanning en publieke opmerkingen op.