Opvallend nieuws uit Washington: president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij in 2026 een UFC-gevecht wil organiseren op het terrein van het Witte Huis. Dit bijzondere evenement maakt deel uit van de grootschalige festiviteiten rond de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

Tijdens een bijeenkomst in Iowa liet president Trump zijn ambitieuze plannen voor het jubileumjaar van de Verenigde Staten in 2026 doorschemeren. Vol enthousiasme schetste hij een beeld van een uniek sportevenement: een UFC-gevecht op het terrein van het Witte Huis. "Stel je dit eens voor", zei hij zichtbaar vastberaden om er een onvergetelijk spektakel van te maken.

"We hebben daar genoeg ruimte", grapte de president over het gevecht bij het Witte Huis. "Dana White, de geweldige voorzitter van de UFC, gaat dit regelen. We krijgen een kampioenschapsgevecht met 20.000 tot 25.000 mensen", blikte Trump vooruit. Dana White, die al langer een nauwe band met Trump onderhoudt, heeft hem in het verleden publiekelijk gesteund tijdens de verkiezingen.

Donald Trump brengt FIFA in lastige positie met WK voetbal na aanval op Iran De Amerikaanse president Donald Trump heeft wereldvoetbalbond FIFA in een lastige positie gebracht. Trump viel afgelopen weekend drie nucleaire faciliteiten aan Iran. Het land heeft zich geplaatst voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en... de Verenigde Staten.

Uniek UFC-evenement in het Witte Huis

Hoewel UFC-evenementen eerder in Washington D.C. werden georganiseerd, zou dit de eerste keer zijn dat een groot sportevenement plaatsvindt op het terrein van het Witte Huis zelf. De locatie geeft het evenement een bijzondere symboliek en maakt het tot een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de sport en de Verenigde Staten.

De precieze invulling en de logistieke details van het gevecht zijn nog niet bekendgemaakt. Wel plaatste de UFC de aankondiging al op hun officiële Instagram-pagina, waarmee ze de interesse en verwachtingen verder aanwakkerden onder de fans.

Trump’s liefde voor UFC krijgt groot podium in Washington

President Trump is zelf een fervent fan van de UFC en bezocht onlangs nog UFC 316 in New Jersey, waar hij enthousiast werd begroet door vechters en fans. Zijn nauwe band met White onderstreept zijn betrokkenheid bij de sport.

Naast het UFC-gevecht kondigde Trump een groot festival op de National Mall aan, het beroemde park in het hart van Washington D.C. waar veel nationale evenementen en vieringen plaatsvinden. Ook is er een atletiekwedstrijd gepland voor middelbare scholieren uit het hele land. Het jubileumjaar 2026 belooft sportief en feestelijk te worden. Hoewel details nog ontbreken, bevestigde een Witte Huis-woordvoerder dat Trump de plannen 'bloedserieus' neemt. Voor MMA-fans is een UFC-gevecht op zo’n iconische locatie een uniek vooruitzicht.

Teun Koopmeiners en ploeggenoten Juventus negeren ongepaste opmerking Donald Trump bij bezoek Witte Huis Juventus debuteert deze week op het WK voor clubteams. Dat doet de club van de Nederlander Teun Koopmeiners in Washington, waar een bezoekje aan president Donald Trump op het programma stond.

Controverse tijdens bezoek Juventus aan het Witte Huis

Ondanks de feestelijke plannen rondom het Witte Huis blijft de locatie ook een plek van politieke spanning en controverse. Zo zorgde president Trump tijdens een recent bezoek van Juventus, met Teun Koopmeiners in de gelederen, voor opschudding met een ongepaste opmerking over vrouwen in het voetbal. Het bezoek vond plaats in het kader van het WK voor clubteams.

Tijdens de ontmoeting in de Oval Office herhaalde Trump zijn beleid tegen transgenderatleten en stelde hij de vraag of een vrouw in het mannenelftal van Juventus zou kunnen spelen. Ondanks pogingen van de club om de situatie te sussen, hield Trump vol dat 'vrouwen met vrouwen zouden moeten spelen'. De spelers van Juventus negeerden de opmerkingen en hielden het professioneel, terwijl ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino aanwezig was bij het bezoek.