De Ierse MMA-vechter Conor McGregor is al jarenlang niet meer in de ring (of octagon) te zien, maar wel in zijn kroeg te Dublin. Daar brak vrijdagmorgen paniek uit, want de tent stond in de fik.

De brandweer moest op volle snelheid naar de pub The Black Forge Inn rijden. Vlammen dreigden het gebouw in as te leggen. Meerdere units van de brandweer spoedden zich naar Drimnagh Road, in het zuiden van Dublin. Videobeelden op sociale media tonen aan dat er ook enkele vlammen van binnen naar buiten sloegen en er slierten rook door de straat warrelden.

Opzettelijke brandstichting

De 37-jarige McGregor kocht de kroeg in 2019 en betaalde daar naar verluidt 2 miljoen pond voor. Sindsdien verschijnen er regelmatig wereldwijde beroemdheden in het café, zoals rapper 50 cent, die zijn 50e verjaardag vierde, eerder deze maand.

Volgens de nieuwssite GBNews.com wordt gedacht aan opzettelijke brandstichting. "De MMA-vechter was onderwijl op vakantie op een jacht te Sardinië", aldus de site. "Daar was hij met zijn verloofde en kinderen. Ondertussen werd The Black Forge Inn rond 3 uur in de nacht verzwolgen door vlammen. McGregor was op dat moment hoogstwaarschijnlijk er niet van op de hoogte dat zijn onderneming in de fik stond."

Politie

De politie van Ierland, Garda Síochána, gaf deze verklaring uit: "De politie was aanwezig bij een incident van vernieling in een horecagelegenheid aan de Drimnagh Road in Crumlin, dat plaatsvond rond 3.00 uur in de vroege ochtend van vrijdag 25 juli 2025. De brand werd geblust door de brandweer van Dublin. Er zijn geen gewonden gemeld. De plaats van het incident is momenteel afgezet en er zal te zijner tijd een technisch onderzoek worden uitgevoerd. Het onderzoek loopt nog."

Naaktfoto's

Een paar dagen eerder was er een ander relletje rondom McGregor. Muzikant Azealia Banks publiceerde naaktfoto's van de vechter, waarvan ze beweert dat McGregor ze ongevraagd naar haar heeft gestuurd.

De beschuldigingen van Banks kwamen nadat McGregor, die sinds augustus 2020 verloofd is met Dee Devlin, onlangs werd gespot met een onbekende vrouw in bikini op een strand in Florida. De vechter lijkt zich echter weinig aan te trekken van de controverse, aangezien hij er op sociale media met geen woord over rept.