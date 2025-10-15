Reinier de Ridder maakt zich komend weekend op voor zijn vijfde gevecht in de UFC. De Nederlandse vechter is dus nog redelijk nieuw bij deze MMA-organisatie en merkt daarbij iets 'heel raars' op.

De Ridder vecht komende zaterdag tegen de Amerikaan Brendan Allen. Daar hoort natuurlijk een staredown bij. The Dutch Knight vindt daar het zijne van: "Face-offs doen mij echt niks. Ik vind het heel raar: een andere man in de ogen staren. Whatever."

Die woorden sprak De Ridder bij een speciaal moment tussen hem en tegenstander Allen. UFC Canada had hen gevraagd voor een fotoshoot in de bergen van Vancouver. In die stad staat dit weekend het avondje knokken op het programma. In de reacties op de Instagram-post zijn de meeste fans op de hand van de Nederlander.

'Hij gaat hem slopen'

"RDR weet dat hij hem gaat slopen", reageert iemand. Een andere volger valt op dat het nieuwe kapsel van De Ridder erg mooi is. Een derde volger moet lachen om wat stoere woorden van Allen en zegt: "Branden Allen gaat echt niemand knock-out slaan."

Overigens is Allen ervan overtuigd dat hij de zegereeks van De Ridder gaat stoppen. "Ik denk dat ik hem ga breken. Ik ben in alles beter dan hij. Staand, op de grond, conditioneel en mentaal. Reinier heeft nog nooit een jonge en hongerige vechter zoals ik tegenover hem gehad."

Wachten op titelgevecht

De Ridder vocht de afgelopen twaalf maanden al vier keer in de UFC. De Nederlander won al van Gerald Meerschaert, Kevin Holland, Bo Nickal en meest recentelijk Robert Whittaker. Door zijn zegereeks staat hij na in de top 5 van de middelgewichtdivisie in de UFC, waar Khamzat Chimaev meest recentelijk de kampioen werd. De Ridder heeft daardoor een kans om voor de titel te mochten vechten, maar dan moet hij wel eerst zijn partij van zaterdag winnen.