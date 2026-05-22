Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk hebben vrijdag de weigh-in uitgevoerd richting hun boksclash op zaterdagavond. Zoals verwacht heeft de Nederlander wat kilootjes meer. Na afloop toonde hij zich zeer zeker van zijn zaak.

Rico Verhoeven begint zaterdagavond naar verwachting niet voor 23.50 uur Nederlandse tijd aan zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk om de wereldtitel van boksbond WBC. Dat heeft de organisator bekendgemaakt.

Vrijdag werden ze in het kader van Glory in Giza (een ietwat verwarrende naam, want Rico Verhoeven is juist net weggegaan bij kickboksbond Glory) in de vechtjassen op de weegschaal gezet.

Gewicht

Verhoeven werd aangekondigd als 'internationale superster in de vechtsport'. Ook wordt aangestipt dat hij nog nooit heeft verloren. Niet als kickbokser, maar ook niet als bokser, want in 2014 debuteerde hij bij zijn tot nu toe enige profbokspartij. Usyk werd geïntroduceerd als voormalig olympisch kampioen. Inmiddels heeft Usyk 24 wedstrijden op rij gewonnen.

Verhoeven bleek 117,3 kilogram te wegen en zijn tegenstander 105,8 kilogram. De Nederlander is in de afgelopen dagen in Egypte nog wat kilo's kwijtgeraakt. Hij deelde ruim een week geleden nog een foto vanaf de weegschaal in zijn hotel. Toen woog hij nog 124,3 kilo.

Staren

Vervolgens werden de vechtsporticonen tegenover elkaar gezet om eens goed, lang en diep in elkaars ogen te kijken. Ze vertrokken geen krimp, terwijl ze meer dan 1 minuut naar elkaar tuurden. Na een tijdje strekte iemand van de organisatie zijn hand uit, om zo hun zicht te blokkeren en aan te geven dat het genoeg was. Vanuit het publiek weerklonk: "Rico, Rico, Rico."

Bij DAZN zei Verhoeven: "Mijn voornaamste emotie is: eindelijk. We zijn er. Ik bereid me al 6 maanden voor. Ik heb echt krankzinnig hard gewerkt. Ik ben blij, ik voel me zelfverzekerd. We gaan geschiedenis schrijven. Voorspellen hoe het afloopt? Daar doe ik niet aan. Dat de beste man mag winnen."

Spektakel

De 37-jarige Verhoeven en de twee jaar oudere regerend kampioen uit Oekraïne boksen de laatste partij van een gala tussen de piramiden van Gizeh. Het is in Egypte een uur later dan in Nederland. Verhoeven en Usyk beginnen dus na middernacht plaatselijke tijd aan hun wedstrijd van maximaal twaalf ronden van drie minuten. Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden.

