Vechtsporticoon Khabib Nurmagomedov (37) volgt na zijn imposante carrière de MMA nog op de voet. De meervoudig kampioen, die in 2022 een plek kreeg in de UFC Hall of Fame, heeft een pittige mening over een tak van sport die in de lift zit: MMA voor vrouwen.

Bij een evenement van het bedrijf Sun Hills Development was Nurmagomedov beschikbaar voor een vraaggesprekje. Daar werd hem gevraagd of hij nog even conservatief denkt over de participatie van vrouwen in de vechtsport als enkele jaren geleden. Dat bleek zo te zijn.

"Mensen zullen wel weer kritiek op me hebben", zo stak hij van wal. "Maar kijk, het meest dierbare aspect van ons lijf, dat is ons gezicht, toch? Elke dag kijken we in de spiegel en we willen er goed uitzien. Mannen kijken misschien eenmaal per dag, maar vrouwen kijken als ze een spiegeltje bij zich hebben wel 1000 keer per dag. En minstens 100 keer."

Klap

"Als je het mij vraagt, dan zou ik vrouwen toewensen dat ze niet aan vechtsport doen", zegt hij. "Het is voor mannen al extreem veeleisend en impactvol. En voor vrouwen.. Als ze naar de sportschool komen en zelfverdediging leren, dan is dat prima. Maar als een vrouw een klap in haar gezicht krijgt, dan is het een andere zaak. Stel dat ze een moeder is, kinderen heeft. Ze krijgt klappen in haar gezicht en komt dan thuis."

Daarna kwam het deel waar op social media nog veel en vol onbegrip over werd nagepraat. "God heeft de sekses zo geschapen. Een vrouw is zwakker, een man is sterker. Mensen willen die verhoudingen op de kop zetten. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik ben er voorstander van als een man mannenwerk doet en een vrouw vrouwenwerk doet."

Conor McGregor

Nurmagomedov was samen met Conor McGregor tijdenlang de grootste naam in het MMA. Ze hebben nog altijd het record van het meest bekeken UFC-gevecht ooit voor hun titelgevecht in Op 7 oktober 2018 stapten de Ier en de Rus de kooi in nadat ze elkaar wekenlang verbaal en fysiek hadden geterroriseerd.

Nurmagomedov hield zijn lichtgewichttitel door McGregor af te laten tikken in de vierde ronde van hun partij. Vervolgens sprong de Rus de kooi uit om het team van de Ierse superster aan te vallen. De strijd tussen McGregor en Nurmagomedov wordt nog altijd gezien als één van de verhitste rivaliteiten in de UFC-historie.