Veelbesproken kickbokser Badr Hari duikt op bij Glory 99

Het is het grootse Glory-evenement ooit: de Last Heavyweight Standing in Rotterdam Ahoy. Dat trekt ook grote namen uit de vechtsportwereld, waaronder Badr Hari. Hij zit op de eerste rij om Jamal Ben Saddik in actie te zien.

Tijdens Glory 99 nemen 32 kickboksers het tegen elkaar op in het zwaargewicht. Het hoogtepunt van de avond is het gevecht tussen Ben Saddik en de Roemeen Cristian Ristea. Dat liet Hari niet aan zich voorbij gaan.

De voormalig kampioen is op dit moment druk met het runnen van zijn eigen sportschool genaamd Punch. In Marokko probeert hij daar jonge vechttalenten op te leiden om ze vervolgens te begeleiden in hun carrière naar de top van hun divisie en gewichtsklasse. Toch keerde hij voor dit spektakel terug naar Nederland.

Geweld

De 40-jarige heeft zichzelf berucht gemaakt in ons land. In februari kwam naar buiten dat hij zijn ex-vrouw Daphne Romani zou hebben geslagen. De twee hebben samen vijf kinderen en zien elkaar dus nog regelmatig via een omgangsregeling. Hari is wel vaker betrokken geweest bij geweld buiten de boksring.

Terugkeer

Hij denkt momenteel ook na over een terugkeer in de sport. "Ik zit in een overgangsfase waarin ik misschien op een andere manier wil bijdragen, bijvoorbeeld als coach", liet hij een tijd geleden weten. "En misschien blijf ik toch wel vechten."

Een ding is wel zeker: Hari blijft betrokken. "Vroeger zagen mensen mij op televisie winnen. Nu is het veel leuker omdat ik deze mensen ontmoet die mij altijd hebben gesteund. Zij bezoeken nu mijn sportschool en werken aan hun eigen gezondheid."

Brian Douwes - Bahram Rajabzadeh

Hari kan ook gaan genieten van het gevecht tussen Brian Douwes en Bahram Rajabzadeh. Laatstgenoemde is een grote bewonderaar van de voormalig kampioen. Rajabzadeh is geliefd bij het Nederlandse publiek vanwege zijn agressieve vechtstijl. Tijdens Glory Collision 7 kwam hij voor het laatst in actie, waar hij zonder moeite Daniel Stefanovski versloeg. Hij sloeg hem drie keer in één ronde naar de grond, waarmee hij op basis van een technische knock-out de overwinning behaalde.