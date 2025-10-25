Jake Paul vecht op 14 november tegen Gervonta Davis en de boksende verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam trekt alles uit de kast om de aandacht op de clash te vestigen. De Amerikaan heeft weer een maffe video gedeeld van zijn voorbereiding.

Al eerder trakteerde Paul het internet op diverse door AI gemaakte video's. Daarin zagen we Paul de gekste dingen doen, zoals make-up aanbrengen op zijn gezicht, jurken dragen en tegen Leerdam zeggen dat hij voortaan homoseksueel is en met haar de wereld wil 'slayen'.

Bier

In een story op Instagram laat de entertainer zien hoe hij zich prepareert voor het boksgevecht met Davis. "Voor dit gevecht tegen Tank dacht ik: laat ik me voorbereiden zoals Ryan Garcia dat doet". Tank is de bijnaam van Davis en Garcia is een vechter die bekendstaat om zijn losbandige gedrag.

"Laten we maar beginnen met een enorm glas bier", waarna hij inderdaad een flinke bierpul naar zich toe trekt. "Het is tenslotte Oktoberfest", zegt hij, wat ook verklaart waarom hij is gehuld in Duitse lederhosen. "En nu ga ik door met heerlijke sappige kipvleugeltjes. Kijk toch eens! Pak zelf ook maar wat kippetjes en een biertje. Train met mij en vecht tegen Gervonta Davis."

Train with me

De video, al dan niet door AI in elkaar gezet, is een parodie op 'train with me'-video's van atleten. Ook Leerdam plaatst vaak zulke filmpjes, waarin ze haar volgers laat zien hoe ze pakweg buikspieroefeningen doet of aan een zwaar gewicht rukt.

In een reguliere post op Instagram deelt Paul een promotiefilm voor de game Call of Duty: Black Ops 7. Daarin speelt Paul schijnbaar ook een rol. In de video is hij te zien in een ruimteschip. Hij is uitverkoren om naar Mars te gaan om op die planeet een nieuwe beschaving op te zetten. Iemand drukt op een verkeerde knop, waardoor Paul uit het ruimteschip wordt gelanceerd. "Je hebt Jake Paul vermoord!", klinkt het dan.

Jutta Leerdam

Leerdam is ondertussen in Nederland om zich voor te bereiden op de NK afstanden in Thialf van eind oktober. Daar liggen niet alleen Nederlandse titels klaar, ook kunnen startbewijzen worden verdiend voor de World Cups.

Dat alles heeft nog geen gevolgen voor de Olympische Winterspelen van februari 2026. De tickets daarvoor worden verdeeld bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi van eind 2025 in Heerenveen.