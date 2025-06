Topkickbokser Rico Verhoeven heeft wederom met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht verdedigd. Bij Glory 100 van zaterdag was hij in Ahoy voor de zoveelste keer heer en meester. In een vlog laat 'The king of kickboxing' zien hoe de avond voor hem verliep.

Kunstenaar Joseph Klibansky is een van de beste vrienden van de vechtjas en hij was ook present in Rotterdam. "Rico gaat het weer flikken", zo kondigt hij vooraf aan, terwijl hij ziet hoe Ahoy flink vol is gelopen met publiek.

"Gisteren at ik een hamburger, toen ik vlak naast hem zat", zo vertelt hij. "Ik wilde zijn toewijding testen. Hij volgde een dieet voor twaalf weken, hij had trek. Ik pakte een dikke sappige hamburger op, met patatjes, zo in zijn gezicht. En ik zei: morgen ga je winnen gast. Dan mag je ook."

Puntenvechtertje

Ook krijgt hij instructies van zijn begeleiders. "Laat hem maar komen en dan stap je in", zo krijgt Verhoeven te horen. "We hebben allemaal de beelden gezien van als je tegenstanders raakt. Dan denken ze zo van: wat krijgen we nou, Verhoeven is toch alleen een puntenvechtertje? Maar vanavond niet, hè! Al twaalf jaar zet je mensen op hun plek en dat ga je nu weer doen."

'Huh'

Vervolgens is er de wandeling door de catacomben van Ahoy naar de zaal waar het allemaal gebeuren. Dan maakt de vlog een sprong, want er zitten geen wedstrijdbeelden in. De hervatting komt na de zege van Verhoeven op Artem Vakhitov, waarna er alom felicitaties en knuffels volgen. Dan merkt Verhoeven op dat het videoteam voor zijn kanaal op YouTube er ook nog is.

"Huh wat, YouTube is hier ook nog?", zo reageert de kampioen verbaasd. "Oh mijn God, gasten. Het is voor het eerst dat jullie me ook backstage volgen en de hele dag filmen. Mijn benen doen pijn." Daarna stapt hij in een koel bad om te herstellen.

Vakhitov

Zijn tegenstander komt hij ook nog tegen. "Bedankt", zegt Vakhitov. "Het was echt lastig om tegen deze man te vechten", zo complimenteert Verhoeven de Rus. "Hij is technisch zo sterk."