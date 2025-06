Rico Verhoeven is op de persconferentie na Glory 100 in lachen uitgebarsten. De Nederlandse vechter verdedigde zijn wereldtitel met succes. De Rus Rus Artem Vakhitov was een flink maatje te klein. Toen de persco tot een einde liep, kreeg Verhoeven toch nog een bijzondere vraag.

Verhoeven stelde zijn wereldtitel bij Glory voor de dertiende keer op rij veilig. Hij is sinds 2014 wereldkampioen. Het gevecht met Vakhitov was niet waar de meeste fans op hoopten. Het uithoudingsvermogen van de lichtere Rus speelde naarmate het gevecht vorderde parten.

Toch sprak de 36-jarige vechtersbaas de pers toe met een enigszins gebutst hoofd. Logisch als je de Glory-ring instapt. "Everybody happy, iedereen blij?", riep hij uit toen alle vragen van de aanwezige journalisten gesteld leken te zijn.

Bizarre vraag

Plots pakt een andere bekende spierbundel de microfoon. Mediapersoonlijkheid en meervoudig 'Sterkste Man van Engeland' Eddie Hall had een wel heel bijzondere vraag. "Ik wil dat je er goed over nadenkt", leidt hij zijn vraag in.

"Megan Fox met een penis of Hulk Hogan met een vagina?". Het duurt een seconde voordat Verhoeven doorheeft welke bizarre vraag aan hem gesteld wordt. Hij barst in lachen uit. "En doodgaan is niet een optie!", roept Hall. "Je moet er één kiezen. Welke kies je?"

Hulk Hogan

Het is een vraag die eigenlijk geen juist antwoord heeft. Na even nadenken vindt Verhoeven toch een leuke insteek. "Hulk Hogan gaat eraan", grapt hij. De aanwezigen in de persruimte lachen met hem mee. Hogan is een wereldberoemde 71-jarige ex-showworstelaar, nu vooral bekend vanwege zijn grote steun aan President Donald Trump.

Vette hap

Na de persconferentie dook Verhoeven niet direct zijn bed in. Integendeel, hij maakte een nachtelijk bezoekje aan de plaatselijke McDonalds. De vechter moest de afgelopen periode op ieder grammetje letter, maar kan eindelijk weer een hamburger naar binnen schuiven. "Yo guys, ik ben hier zó klaar voor", vertelde hij in het Engels op zijn Instagram Stories.

Een video later heeft Verhoeven het grootste gedeelte van zijn hamburger al naar binnen gewerkt. Met een kreun van geluk spreekt hij uit: 'Oh, I love it'.