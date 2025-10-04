Voormalig topjudoka Roy Meyer stapt zondag de ring in bij Boxing Influencers, waar hij het opneemt tegen Melvin Manhoef. De Brabander zette dit jaar definitief een punt achter zijn judocarrière, maar is nog lang niet klaar met de vechtsport. Sterker nog, hij heeft grootse plannen, zo vertelt hij in gesprek met deze site.

In december stond Meyer al eerder in de ring bij Boxing Influencers. De voormalig judoka zou het eigenlijk opnemen tegen de Ierse tattoo-artist Keith 'Bluntforce' Burke, maar die zei af. Uiteindelijk nam hij het op tegen Nick Nack Pattiwhack, waarvan hij won op knock-out.

'Precies hetzelfde'

Over Burke vertelde Meyer destijds in gesprek met deze site dat hij hem een persoon vond met een bruut voorkomen: “alsof hij zo uit de gevangenis is gestapt.” Met Manhoef als tegenstander, is die gedachte bij de Brabander niet anders: “Van Melvin vind ik precies hetzelfde.”

Niet bang

Toch is Meyer allesbehalve bang voor de vechtsportlegende: “als ik een verzoek had kunnen indienen voor een wedstrijd, dan was dat tegen Melvin geweest. Van iedereen die meedoet aan Boxing Influencers is hij degene die de meeste dreiging vertegenwoordigt. Het is iemand die komt om te vechten, daar staat hij om bekend. Dat ben ik ook.”

“Ik wil niet alleen vechten om makkelijk te winnen”, gaat hij verder. “Ik wil een uitdaging. Dat is om te kijken of ik het kan tegen iemand die zich al bewezen heeft. We zijn allebei zwaargewichten met grote armen. Dit is écht het leven voor mij.”

'Als jij Melvin nou een keer in elkaar pompt...'

Meyer was dan ook zelf de initiatiefnemer van het gevecht. “Er waren heel veel mensen die na de vorige editie zeiden: ‘Ze hadden Melvin tegenover Roy moeten zetten. Ze hebben beiden hun tegenstander gesloopt.’", vertelt hij. "Uiteindelijk heb ik Melvin zelf uitgedaagd in een programma, op aandringen van Remy Bonjasky, zijn oud-concurrent. Hij zei: ‘Als jij Melvin nou een keer in elkaar pompt, dan zet jij het voor mij voort.’”

Olympische Spelen 2028

Een olympische medaille nog altijd ontbreekt op Meyers palmares. Hij sluit het dan ook niet uit om als bokser toch nog een poging daarvoor te zullen wagen in de toekomst. “Ik wil verkennen hoe goed ik in het boksen kan worden”, legt hij uit. “Met mijn mindset, discipline en ervaring leer ik veel sneller dan de gemiddelde persoon. Ik merk dat ik heel snel heel goed word in het boksen.”

Als ik dat door kan zetten, dan sluit ik deelname aan de olympische spelen amateur boksen niet uit”, gaat hij verder. “Maar voor mij is het eerst dit gevecht winnen en dan kijken welke route mij naar het hoogst mogelijke podium brengt. Of dat nou de olympische spelen zijn, profboksen is, of misschien een keer een partij in de UFC; dat staat nog open.”