Nog ruim een week en dan stappen Jake Paul en Anthony Joshua de ring in. Veel ogen zullen gericht zijn op dat gevecht, aangezien het de eerste serieuze test lijkt voor de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam. Toch twijfelt een voormalig wereldkampioen of het duel wel plaats zal vinden.

The Problem Child baarde opzien in aanloop naar het gevecht, toen hij met een blauw oog in een video van een bekende streamer verscheen. Dat zou zijn ontstaan tijdens een sparsessie met Lawrence Okolie, voormalig wereldkampioen in het cruisergewicht. Carl Froch plaatst vraagtekens of Paul wel tegenover Okolie heeft gestaan.

Twijfels bij blauw oog Jake Paul

"Zij sparren niet met Jake Paul", zegt de 38-jarige Brit, die in het verleden de wereldtitel in het super-middegewicht had bij boksbonden WBA, WBC en IBF, tegenover Games Hub. Froch schetst wat hij denkt dat er achter de schermen gebeurde: "Ze bewegen wat met hem mee, raken hem een ​​beetje aan met een jab en doen wat technische onzin."

Volgens Froch is Okolie een maatje te groot voor Paul. "Hij kan best goed slaan. Jake Paul is niet goed genoeg om met hem te sparren. Dus laat de beelden zien. Laat het sparren zien, dan geloof ik het", aldus Froch.

Oud-wereldkampioen plaatst vraagtekens bij gevecht Jake Paul tegen Anthony Joshua

The Cobra is dan ook resoluut: "Ik geloof nog steeds niet dat het gevecht tussen Jake Paul en AJ doorgaat, maar ik heb mijn vluchten al geboekt."

Froch koestert geen wrok

Froch komt net als Joshua uit de schuur van Eddie Hearn en Matchroom. Toch botert het niet helemaal tussen de twee. Froch bekritiseerde AK openlijk over zijn prestaties en carrièrekeuzes. Froch koestert geen wrok. "Hopelijk schudden we elkaar de hand en kunnen we een praatje maken. Er is geen jaloezie of rancune. Wat hij voor de bokssport heeft gedaan is fenomenaal en niemand heeft dat meer gedaan sinds Ricky Hatton of Naseem Hamed."

Bekijk de trailer voor Jake Paul vs. Anthony Joshua