Vriendin Naomy van Beem staat versteld van grote vangst van topkickbokser Rico Verhoeven, máár maakt ook direct excuses

Hoewel Rico Verhoeven over een maand zijn wereldtitel bij Glory moet verdedigen, lijkt de kampioen dit weekend even totaal niet met kickboksen bezig. Op Instagram laat hij zien dat hij ook talent blijkt te hebben voor een heel andere, verrassende sport.

De kickbokskampioen lijkt dit weekend even toerist in eigen land te spelen, zo valt op te maken uit beelden die hij deelt in zijn Instagram-verhaal. Het zwaargewicht is bezig met de sloop van het huis dat hij niet lang geleden heeft gekocht en een flinke renovatie vereiste.

Rico Verhoeven komt met vervolg op politiebezoek: grof geschut wordt ingezet Het zijn drukke tijden voor Rico Verhoeven. De Nederlandse kickboksgrootheid heeft nog minder dan een maand op topfit te verschijnen voor een nieuw cruciaal gevecht, maar buiten de ring moet er ook een hoop gebeuren. Gelukkig zit er schot in de zaak.

E-chopper

De sloop van het pand gaat met grof geschut. Op de videobeelden die hij deelt is te zien hoe een flinke machine het gebouw afbreekt. De werkzaamheden verlopen dan ook ogenschijnlijk vlot. En niet veel later verschijnt hij samen met een groepje mensen, onder wie zijn verloofde Naomy van Beem, rijdend op een e-chopper.

i © Instagram: @naomyvanbeem

Hengelsport

Na een tijdje lijken de e-choppers ingeruild te zijn voor een boot. Vanaf het water gaat het gezelschap verder, dit keer met een hengel in de hand, op jacht naar vis. En met succes: niet veel later weet de kickbokser een flinke vangst binnen te halen, waarmee hij verrassend talent toont voor de hengelsport. "We hebben een grote," schrijft hij met trots bij de video waarop te zien is hoe hij de vangst binnen hengelt.

i © Instagram: @ricoverhoeven

'Slechte vrouw'

Ook zijn verloofde staat versteld van de hengelkunsten van haar aanstaande man, die normaliter volgens haar nooit veel vis vangt: "We hebben een grote gevangen. Dit is niet mijn sport! Ik ben hier alleen om hem op te peppen. Ik was super enthousiast voor hem. Hij vangt normaal gesproken nooit veel vis. Ik ben zo'n slechte vrouw. Sorry schat, ik hou van je voor altijd."

Politie staat op de stoep bij kickboksfenomeen Rico Verhoeven: 'Daar hebben we een melding van gekregen' De politie stond pas geleden op de stoep bij Rico Verhoeven. De legendarische Nederlandse kickbokser was met zijn gezin stenen door de ruiten van een oud pand aan het gooien, maar bleek dat uiteindelijk met een goede reden te hebben gedaan.

Titelgevecht

Op 14 juni wacht Rico Verhoeven een nieuw titelgevecht tijdens het tweedaagse jubileumevenement Glory 100. Daarin neemt hij het op tegen de Rus Artem Vakhitov, voormalig lichtzwaargewichtkampioen bij Glory. Het gevecht zorgde vooraf al voor veel discussie, niet alleen omdat Glory hiermee de eerdere ban op Russische vechters lijkt te laten varen, maar ook omdat veel van Verhoevens rivalen het duel geen waardige titelstrijd vinden. De reden: het aanzienlijke gewichtsverschil tussen beide vechters.