Het was een pijnlijk en ongelukkig einde voor Jamal Ben Saddik tijdens Glory 100. De Marokkaans-Belgische kickbokser moest zijn partij tegen Sofian Laïdouni in de eerste ronde opgeven na een gruwelijke blessure aan zijn scheenbeen. De beelden gingen snel rond op sociale media, net als de verbazing over de reactie van de arts aan de ring.

“Tijdens Glory 100 was er ook nog die hele, hele enge wond van Jamal Ben Saddik. Echt ugh…”, zegt voormalig tophockeyster Naomi van As met hoorbare walging in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast die ze samen met Ellen Hoog maakt. “En die dokter ook, die nog even zijn vinger erin stak…”

Kickbokser Jamal Ben Saddik spreekt met tranen in zijn ogen publiek toe na dramatisch einde op Glory 100 Kickbokser Jamal Ben Saddik beleefde zaterdag een teleurstellende avond tijdens Glory 100. Hij moest al na de eerste ronde tegen Sofian Laïdouni de ring verlaten met een heftige blessure. Na afloop was hij zichtbaar emotioneel.

Ze vervolgt: “Sorry hoor… maar waarom? Om te kijken hoe diep het was? Of het gehecht of geplakt moest worden?” Ellen Hoog grapt: “Pleistertje erover?” Van As beschrijft de verwonding beeldend: “Het was echt een mega snee. Gewoon opengespat.”

'Hij wilde doorvechten'

Hoog vult aan: “Hij had zelf nog wel door willen vechten. Dat snap ik ook. Je staat daar, je hebt er zo lang naartoe gewerkt… en dan gebeurt dit al na een minuut. Natuurlijk baal je dan enorm.”

Kickbokser Jamal Ben Saddik moet 'dringend naar ziekenhuis' na gruwelijke blessure, maar: 'Ik sta open voor alles' Jamal Ben Saddik raakte ernstig geblesseerd aan zijn scheenbeen tijdens zijn gevecht met Sofian Laïdouni tijdens Glory 100. Na een minuut moest hij al stoppen van de artsen en vervolgens moest de Marokkaans-Belgische kickbokser met spoed naar het ziekenhuis.

Van As vertelt: “Het voelde een beetje als een judo-wedstrijd waarin je vier jaar traint voor de partij van je leven op de Olympische Spelen, en er dan meteen met een ippon uitvliegt.” Hoog sluit af: “Echt zielig.”

Glory 100

Naast de blessure van Ben Saddik stond Glory 100 vooral in het teken van Rico Verhoeven. De Nederlandse zwaargewicht verdedigde met succes zijn wereldtitel in een spectaculaire partij tegen voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. Verhoeven domineerde de wedstrijd en bewees dat hij nog altijd tot de absolute wereldtop behoort.

Prijzengeld Glory 100 | Dit enorme bedrag krijgt wereldkampioen Rico Verhoeven na zege op Artem Vakhitov Kickbokser Rico Verhoeven verdedigde zaterdag voor de dertiende keer zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory. Dat deed hij bij de jubileumeditie in Rotterdam Ahoy tegen de Rus Artem Vakhitov. Het levert niet alleen een belt op voor Verhoeven, maar ook heel wat prijzengeld.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: Femke Bol’s recordrace, Max Verstappen op het podium in Calgary én Glory 100, met de gruwelblessure van Jamal Ben Saddik en de titelwinst van Rico Verhoeven. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: