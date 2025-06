Jamal Ben Saddik raakte ernstig geblesseerd aan zijn scheenbeen tijdens zijn gevecht met Sofian Laïdouni tijdens Glory 100. Na een minuut moest hij al stoppen van de artsen en vervolgens moest de Marokkaans-Belgische kickbokser met spoed naar het ziekenhuis.

Ben Saddik was zichtbaar teleurgesteld en sprak direct na het gevecht al met tranen in zijn ogen het publiek toe. Voor de camera van Sportnieuws.nl baalde hij nog steeds flink. Hij was helemaal klaar voor het gevecht, maar de avond liep anders dan gehoopt.

"Heel mijn voorbereiding was goed gegaan. In de kleedkamer was het fantastisch ik voelde me gewoon goed. Er was geen vuiltje aan de lucht", aldus de 34-jarige. Ben Saddik wilde in de eerste ronde een trap naar het lichaam van Laïdouni uitdelen, maar de Fransman blokte die perfect, waardoor de Marrokkaanse Belg geblesseerd raakte aan zijn scheenbeen en niet meer verder mocht vechten.

'Enorm balen'

"Na één minuut wordt al onderbroken en word ik naar de kant gehaald", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. "Je weet dan nog niet echt wat er aan de hand is. Vervolgens zegt de arts dat ik niet verder kan. Dat is enorm balen."

Herstel

Hij had gehoopt het grootste toernooi van het jaar te winnen: Last Heavyweight Standing. Wellicht kan hij na zijn herstel opnieuw instromen of mag hij zich opmaken voor een titelgevecht. "Wat nu op één staat is het herstel van mijn scheenbeen", benadrukt Ben Saddik. "Van daaruit gaan we kijken wat er mogelijk is. Dit toernooi is een prachtige prijs die ik graag aan mijn prijzenkast zou toevoegen. Ik hoop dat ik nog kans heb om mee te doen. Ik sta voor alles open."

Dringend naar het ziekenhuis

Mocht er iemand anders met blessure uitvallen, dan zou hij graag invallen. Mits hij hersteld is. "Zeker. Ik hoop nog ergens in de toekomst in het toernooi te rollen." Hij had graag in Ahoy willen blijven om te kijken naar de andere partijen. "Maar mijn scheenbeen ligt nog open. Ik moet dringend naar het ziekenhuis."

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De vechtkaart telt liefst vier titelgevechten. Het hoofdgevecht van de avond is een titelstrijd tussen The King of Kickboxing Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. De Rus staat voor de zware opgave om de kampioen van zijn troon te stoten, iets wat Levi Rigters in december nog vergeefs probeerde. Sindsdien staat Verhoeven op twaalf succesvolle titelverdedigingen.

De andere titelgevechten op de kaart vinden allemaal voor de tweede keer plaats: Tarik Khbabez nam het voor de tweede keer op tegen Sergej Maslobojev (light heavyweight), Michael Boapeah mocht het opnieuw proberen tegen Donovan Wisse (middleweight) en ook Petch vocht voor een tweede keer tegen Miguel Trindade (featherweight).

Last Heavyweight Standing

Maar het bleef niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vond plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden waren op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vonden er vier van die mini toernooien plaats, die elk met twee halve finales begonnen, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnamen in een finale.