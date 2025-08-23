Chico Kwasi schrijft geschiedenis bij Glory. De Nederlandse kickbokser heeft voor de vierde keer met succes zijn wereldtitel in het weltergewicht verdedigd. Kwasi had de volledige controle tegen Mehdi Ait El Hadjr en mocht zijn inmiddels bekende hoedje weer opzetten.

Het titelgevecht ging de volledige vijf ronden. Dat was al een hele prestatie voor Ait El Hadj, die eigenlijk alleen in de eerste ronde aanspraak maakte op punten. Daarna was het vooral Kwasi die heerste met zijn voeten. De Nederlander had een knock-out beloofd, die kwam er niet. Maar desondanks zal hij blij zijn om zijn wereldtitel te behouden.

Kwasi heerst in weltergewicht

Kwasi nam de wereldtitel tijdens Glory 91 in Parijs over. Toen versloeg hij de toenmalige riemhouder Endy Semeleer. Sindsdien verdedigde hij achtereenvolgens zijn titel met succes tegen Tyjani Beztati, Teodor Hristov en opnieuw Beztati. De gevechten tegen laatstgenoemde eindigden twee keer in een gelijkspel, maar de jury gaf de zeges aan Kwasi. "Tuurlijk geeft een gelijkspel een dubbel gevoel, maar de kampioen houdt de titel, toch?", sprak hij de laatste keer.

Beztati noemde de overwinning van Kwasi "beroving". "Alle respect voor Chico, hij is een geweldige vechter, maar dit gevecht heb ik gewonnen."

Kwasi opnieuw wereldkampioen

Toch is het Kwasi die de wereldtitel op zak heeft in het weltergewicht. Ook na het gevecht tegen Ait El Hadj. De Nederlander had het titelgevecht volledig onder controle en pakte uiteindelijk op jurybeslissing de zege. "Dit is waar ik als kind van droomde", zei hij over het record dat hij brak. "Ik wilde jullie een beter gevecht geven, maar het was moeilijker dan ik dacht. Toch ben ik blij, ik ben een kampioen."

Kwasi was onder de indruk van zijn tegenstander. "Ik had zijn stoten niet zo hard verwacht", erkende de Nederlander. Wie nu, kreeg hij als vraag. Don Sno was zijn antwoord. De Surinamer won eerder op de avond al en sprak zich ook al uit over een titelgevecht. Kwasi sloot af door zijn vader die in de zaal zat te feliciteren.