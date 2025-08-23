Levi Rigters heeft zichzelf op de kaart gezet. De Amsterdammer maakte Jamal Ben Saddik met de grond gelijk in een berucht gevecht op Glory 103. Met een 'spinning back kick' kreeg hij de Marokkaanse-Belg naar het canvas. Dus is hij door in de Last Heavyweight Standing. Lees hieronder alles over de vechtavond in Rotterdam Ahoy.

De wedstrijd werd al op scherp gezet op de persconferentie van vrijdag. Bij de staredown ging het er verhit aan toe, waarbij de twee elkaar zelfs te lijf gingen. "Het boeit mij echt niet wat zijn idee hierachter is, maar dit kan je echt niet maken bij mij", snauwde Ben Saddik tegenover het Algemeen Dagblad.

Ingepakte Ben Saddik

Vanaf de eerste minuut vlogen beide kickboksers er vól op. De opdracht was ook duidelijk vooraf: doorgaan naar de volgende fas, of einde toernooi. Ben Saddik betrad de ring met een ingetapete scheenbeen. Bij de vorige keer ging het mis tegen Sofian Laidouni, waardoor hij veroordeeld was tot het gevecht met Rigters. Van die blessure leek de Marokkaanse-Belg weinig te merken, hij overtuigde met vele rake klappen in ronde 1.

Zijn tactiek was wel anders. Meer boksen dan zijn benen gebruiken. Daar had Rigters, die zo nu en dan wankelde, moeite mee. De Amsterdammer deed halverwege de tweede ronde wat terug, met een harde klap in het gezicht van Ben Saddik. De Belg reageerde met een goede combinatie, waarmee hij Rigters in de touwen kreeg. Het was alleen niet genoeg om de ronde naar zich toe te trekken.

Beslissende derde ronde

Dus werd in de laatste drie minuten besloten wie er naar het knock-outtoernooi gaat in oktober. Het ging lang gelijk op, tot Rigters werkelijk uit het niets een spinning back kick produceerde. Vól op de lever van Ben Saddik, die niet verder kon. "Mooier wordt het niet", constateerden de commentatoren.

Gevechten op Glory 103

Levi Rigters vs. Jamal Ben Saddik (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Chico Kwasi vs. Mehdi Ait El Hadj (weltergewicht) - titelgevecht

Mory Kromah vs. Cristian Ristea (zwaargewicht)

Rade Opacic vs. Ionut Iancu (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Nabil Khachab vs. Nathan Cook (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Milos Cvjeticanin vs. Colin George (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Tayfun Ozcan vs. Don Sno (weltergewicht)

Prelims :

Sofian Laidouni vs. Cihad Kepenek (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Alin Nechita vs. Naim Hebbar (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Yuri Farcas vs. Asadulla Nasipov (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Mike Kena vs. Errol Koning (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing



winnaars dikgedrukt

Kwasi vs. Ait El Hadj

Hét titelgevecht van de avond was een prooi voor Chico Kwasi. De Nederlander verdedigde voor de vierde keer met succes zijn wereldtitel.

Kromah vs. Ristea

Het onderonsje tussen Mory Kromah en Cristian Ristea was er eentje voor de geschiedenisboeken. Er stond niets op het spel voor de zwaargewichten. Verdedigen was er niet bij voor de kickboksers en dus werd er lekker wat uitgedeeld. Kromah deelde het hardst uit en zorgde voor een TKO in de tweede ronde. Enkele maanden terug zorgde de vechter ook al voor heisa:

Kromah heeft zich al verzekerd van het finale-toernooi van Glory Heavyweight Standing. Ook had hij woorden over voor Rico Verhoeven, de wereldkampioen in het zwaargewicht.

Opacic vs. Iancu

In gevecht acht van de avond zag het publiek eindelijk de eerste finish van de avond. De Serviër Rade Opacic had een slim plan bedacht tegen Ionut Iancu. Opacic zag dat de Roemeen last had van zijn rechterbeen en bleef daar maar tegen schoppen. Met succes, want in de tweede ronde won hij via TKO.

Khachab vs. Cook

Nabil Khachab maakte er een heerlijk gevecht van tegen de Engelsman Nathan Cook. De Marokkaan was driftig op zoek naar zijn eerste knock-out bij Glory en liet Cook rechtste directen eten. Bijna had Khachab zijn KO te pakken. In ronde 2 kreeg hij Cook twee keer tegen het canvas, maar de Engelsman hield vol - ook in de derde ronde. Uiteindelijk kon de jury niet om een overwinning van Khachab heen.

KHACHAB OMG 😤



Cvjeticanin vs. George

De Surinamer Colin George kreeg te maken met een energieke Milos Cvjeticanin. De Serviër was niet bang voor de veel grotere bodyguard van onder anderen rapper Boef. In drie rondes ging hij dan ook als een wervelwind tekeer tegen George en daarvoor werd hij rijkelijk beloond. Cvjeticanin won op unanieme jury-beslissing en plaatste zich voor het knock-outtoernooi in oktober.

Ozcan vs. Sno

Het eerste gevecht van de avond ging tussen de ervaren Nederlandse Turk Tayfun Ozcan (34) en de tien jaar jongere Don Sno uit Suriname. Laatstgenoemde trok aan het langste eind via jury-beslissing. "Dit was het grootste gevecht van mijn leven", riep Slo, die bij Glory de oproep deed om een titelgevecht in het weltergewicht.

Prelims

Vanaf 18.00 uur begon het geweld in Rotterdam Ahoy met de prelims. Acht zwaargewichten hoopten een plekje te veroveren in de knock-outfase in oktober. Sofian Laidouni, Alin Nechita, Asadulla Nasipov en Mike Kena stapten als winnaars uit de ring. Zij mogen zich de volgende keer melden om een plek in de finale-avond te verdienen.