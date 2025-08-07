Rico Verhoeven gaf al eens aan dat hij persoonlijk klaar is met Jamal Ben Saddik. De Nederlandse kickbokskoning zei niet meer te willen vechten tegen de veelbesproken Belgische Marokkaan, maar organisatie Glory zet zelf de deur op een kier voor een rematch van hun grote gevecht in 2021.

Ben Saddik werd in juni in België nog veroordeeld voor het witwassen van 1,2 miljoen euro. Hij kreeg 20 maanden cel, maar hoeft die volgens de wet niet uit te zitten. Daardoor kan hij in augustus 'gewoon' vechten in het zwaargewichttoernooi van Glory tegen de Nederlandse 'prins' Levi Rigters. De verliezer van dat gevecht mist logischerwijs het finaletoernooi in december 2025. Een toernooi waar Verhoeven zei niet aan mee te willen doen. Maar er zijn wildcards die Glory kan uitdelen. Aan Ben Saddik of Verhoeven?

'Ik snap de vraag'

"Of de wildcard voor de verliezer van Rigters tegen Ben Saddik is? Haha, ik snap de vraag. Maar nee. Je moet de wildcard écht verdienen. Net zoals de wildcard ook niet per se voor Rico Verhoeven in het leven is geroepen", zegt Glory-baas Marshall Zelaznik in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het plan is nog steeds dat de koning van de zwaargewichten het toernooi overslaat, maar Glory oppert dat er toch een mogelijkheid is dat Verhoeven meedoet én tegen Ben Saddik vecht.

'Wat moeten wij dan?'

"Hij heeft zóveel voor Glory gedaan. Als hij straks zegt, ik ga het tóch doen. Wat moeten wij dan? Dan gaan we hem niet weigeren. De fans willen hem ook, simpel. Maar dat is niet het plan: met dit toernooi willen we juist een nieuwe uitdager voor Rico vinden. De winnaar mag in 2026 voor die belt (kampioensriem, red.)“, zegt de Amerikaanse baas van de kickboksorganisatie. "In een wereld waarin Jamal het toernooi wint, zullen we moeten discussiëren met Rico en zijn team."

'Niemand is verplicht'

Verhoeven heeft volgens Zelaznik altijd gezegd dat hij geen uitdaging uit de weg gaat. Dus is ook een partij tegen zijn aartsrivaal tóch mogelijk, ondanks dat hij zelf al zei daar geen zin meer in te hebben. "Eén ding wat ik heb geleerd van werken met Rico is dat hij nooit een gevecht afslaat. Áltijd zorgt hij dat er staat. Uiteindelijk wil Rico óók de fans blij maken. Maar niemand is verplicht een gevecht aan te nemen. Al zouden wij het geweldig vinden. Er zit veel historie tussen hen."