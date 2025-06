Zo kijk je live naar de Eindhoven Box Cup met Nederlandse toptalenten

Twee Nederlandse topboksers van TeamNL zullen maandag hun kunsten op het hoogste niveau vertonen tijdens de finales van de Eindhoven Box Cup. 300 atleten uit 24 verschillende landen zijn naar Eindhoven afgereisd voor het prestigieuze boksevenement.

Het toernooi, dat elk jaar tijdens het pinksterweekend in Eindhoven op de agenda staat, blijft maar groeien. Dit jaar pakte de organisatie uit met de komst van twee olympisch kampioenen uit Oezbekistan: Asadkhuja Muydinkhujaev (goud in het weltergewicht) en Abdumalik Khalokov (goud in het vedergewicht), beiden op de Spelen van Parijs. Het is het enige Olympische bokstoernooi dat in Nederland wordt georganiseerd.

Kijk hier vanaf 14.00 uur live naar de finaledag van de Eindhoven Box Cup.

Toptalent TeamNL woest na 'bestolen' overwinning: 'Ik ben flink besodemieterd' Kian Terwint hoopte dit pinksterweekend hoge ogen te gooien met zijn debuut bij de Eindhoven Box Cup, maar kwam van een koude kermis thuis. Het 19-jarige toptalent uit Limburg verloor zijn partij tegen de Zweedse Nebil Ibrahim op basis van een gedeelde jurybeslissing en was het daar zelf allesbehalve mee eens, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

TeamNL talenten in de finales

Namens Nederland staan Gabriella Weerheim (57 kg) en Finn Bos (70 kg) maandag in de finales. Laatstgenoemde begon pas een aantal jaar geleden met boksen, zo vertelde hij aan deze site. Kian Terwint, Mahmoud al Chabtoun, Luuk Elzinga, Nouhaila Lagarte en Danil Serdjoek strandden zondag in de halve finales.

Topboksers TeamNL laten zich uit over genderrel veelbesproken vechter: 'Dat zegt genoeg, toch?' Dit pinksterweekend is de internationale bokstop afgereisd naar Eindhoven voor de Box Cup. Grote afwezige is Imane Khelif. De olympisch kampioene zou aanvankelijk wel deelnemen aan het evenement, totdat er een verplichte gendertest werd ingevoerd. Atleten van TeamNL vinden het jammer dat de Algerijnse er niet bij is.

Terwint, de huidige kopman van TeamNL en vijftiende op de wereldranglijst, was woedend na zijn nederlaag tegen de Zweed Nebil Ibrahim, die volgens hem onterecht was. Dat liet hij weten aan Sportnieuws.nl. De 19-jarige Limburger geldt als een van de grootste Nederlandse bokstalenten van dit moment. Olympisch kampioen Imane Khelif was niet aanwezig op het toernooi, nadat bekend werd dat World Boxing verplichte gendertests invoert. De Algerijnse besloot daarom niet naar Eindhoven af te reizen en geen test te ondergaan.

