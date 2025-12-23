De praatjes van Jake Paul zijn er niet minder op geworden na zijn dubbele kaakbreuk die hij opliep in het spraakmakende gevecht met Anthony Joshua. "Geef me Canelo Alvarez over tien dagen", zei hij gekscherend. Toch moet Paul volgens een insider vrezen voor zijn boksbestaan.

Reikhalzend werd er naar het gevecht tussen Paul en Joshua toegeleefd. Oorspronkelijk zou The Problem Child vechten tegen landgenoot Gervonta Davis. Maar vanwege beschuldigingen aan diens adres ging er een streep door die partij. Razendsnel werd er doorgeschakeld naar olympisch- en meervoudig wereldkampioen Joshua. Die liet Paul voelen wat échte kracht is, in tegenstelling tot de uitgerangeerde (oud-)vechters waar hij eerder tegen vocht.

Vier rondes lang wist Paul de dans te ontspringen. Hij maakte heel wat meters om de harde klappen van Joshua te ontwijken. In ronde 5 volgden twee knockdowns, maar dat bleek een voorbode voor wat later zou komen. In de zesde van acht rondes was de dekking van Paul zoek en toen volgde de definitieve klap. Met een rechtse hoek werkte Joshua zijn Amerikaanse tegenstander definitief naar het canvas. Daarbij brak hij zijn kaak op twee plekken.

'Jake Paul kan misschien nooit meer vechten'

Dus moest hij naar het ziekenhuis in Miami. "Ik ben net geopereerd. Alles is goed gegaan. Bedankt voor alle lieve reacties. Ik heb wel veel pijn en stijfheid. Ik moet zeven dagen lang alleen vloeibaar voedsel eten", deelde Paul na afloop met de wereld. De Amerikaan heeft zijn zinnen gezet op een rentree, maar de bokspromotor van Joshua betwijfelt of dat reëel is.

"Hij kan misschien nooit meer vechten", sprak Eddie Hearn. "Mensen denken vaak: 'Ach, je kaak wordt gewoon vastgezet met een paar schroeven en je kunt weer verder'." Dat is volgens Hearn niet het geval. "Er zijn veel boksers geweest die hun kaak gebroken hebben en nooit meer hebben kunnen boksen", beargumenteerde hij. Volgens Daily Mail is Paul minstens negen maanden uitgeschakeld. Omdat de breuk door de wortels van de tanden loopt, krijgt Paul waarschijnlijk implantaten. Dit gebeurt pas drie maanden na genezing ervan. Vervolgens zijn nog kronen nodig op de implantaten, wat zes tot zeven maanden duurt.

Gevecht niet afgesproken

Op het internet gaan de wildste verhalen rond over het gevecht. Veel mensen denken dat het gescript is en dat Joshua pas in de zesde ronde mocht toeslaan. Die theorie weerlegt Hearn. "We zijn hier geen acteurs. Het was honderd procent echt, er was geen sprake van een strategie, een afspraak of een script", counterde de Engelsman. "AJ wilde zo snel mogelijk een zuivere stoot landen. Helaas landde hij pas echt zuiver in de zesde ronde."