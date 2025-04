Unicum voor Nederlandse wielerrevelatie: 'Dat ben ik al een paar jaar aan het proberen'

Tibor del Grosso heeft maandag de eerste profzege in zijn carrière gepakt. De 21-jarige renner van Alpecin-Deceuninck was de beste tijdens een sprint in de tweede rit van de Ronde van Turkije, waardoor hij ook voor het eerst de leiderstrui draagt.

De tweede rit van de Ronde van Turkije was er een met een gevarieerd verloop. Verschillende heuvels wisselden zich af met vlakke passages. Uiteindelijk werden alle aanvallen die vroeg in de race werden geplaatst afgeslagen en daardoor liep de race uit op een sprint.

Tijdens die sprint mikte Alpecin-Deceuninck op de 21-jarige Del Grosso. De jonge Nederlander heeft een goed voorjaar achter de rug en zijn ploeg durfde hem voor de leeuwen te gooien. Doordat de sprint iets omhoog liep, kon Del Grosso een kleine achterstand goedmaken en zo richting de finish stormen. Het toptalent pakte de overwinning en beleeft daarmee zijn allereerste ritzege in een ronde op profniveau.

'Het was echt lastig'

"Het is mijn eerste profzege, maar ik ben al een paar jaar aan het proberen om me ook zo goed mogelijk te ontwikkelen op de weg. Dit is niet mijn eerste wegseizoen", zei Del Grosso in het flashinterview na afloop.

"Het was echt een lastige finish, een kilometer omhoog. Een aankomst die me ligt. De twee beklimmingen daarvoor hadden de kans geboden om de pure sprinters te lossen. Maar er zaten toch nog enkele hele snelle jongens in het peloton. Ik ben blij dat ik het werk van de ploeggenoten af kan maken."

Del Grosso

Del Grosso nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Simon Dehairs, die de eerste rit op zijn naam had geschreven. De Nederlander heeft in het klassement 4 seconden voorsprong op Lonardi. Vorig jaar wist een landgenoot van Del Grosso zelfs de eindzege te pakken in de Ronde van Turkije. Frank van der Broek won namens DSM-Firmenich na alle etappes.

Del Grosso is op de weg bezig aan zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau. Hij werd al twee keer wereldkampioen veldrijden bij de beloften en eerder dit jaar Nederlands kampioen veldrijden bij de elite. Vorige maand was hij dicht bij zijn eerste zege op de weg met een tweede en een derde plaats in de Ronde van Catalonië. Tijdens diezelfde editie won Fabio Jakobsen een rit. De Nederlander die inmiddels al lange tijd geen rit meer heeft gewonnen, schreef de eerste etappe op zijn naam.