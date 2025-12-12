Mathieu van der Poel gaat zich zondag voor het eerst dit seizoen melden in het veld. In het Belgische Namen staat de 30-jarige renner aan de start van de veldrit, ookal heeft hij daar dit seizoen nog amper voor getraind.

Van der Poel verschijnt zondag na slechts twee specifieke crosstrainingen aan de start van de veldrit in Namen. "Ik ben misschien nog een procentje minder dan vorig jaar", laat hij weten via zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Toch komt hij ook met veelbelovende woorden voor zijn fans. "Maar ik verwacht dat ik kan strijden voor de winst."

Recordjacht

Van der Poel nam na het WK mountainbiken in september een maand rust en werkte vervolgens in België en Spanje aan zijn conditie. Hij rijdt dit seizoen twaalf of dertien veldritten en beschouwt het WK in Hulst als zijn grote doel.

De 30-jarige Nederlander kan in de Zeeuwse gemeente voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden. Dan zou hij alleen recordhouder zijn met de meeste wereldtitels veldrijden. De alleskunner op de fiets deelt nu nog het record met de Belg Erik De Vlaeminck, die ook zeven wereldtitels won. "Het WK is altijd mijn grote doel", zei Van der Poel. "Dat ik nu een record kan pakken, is een rechtstreeks gevolg. Niet een doel op zich."

Concurrenten

Van der Poel werkte afgelopen dinsdag en donderdag zijn eerste en enige crosstrainingen van dit seizoen af. "Nu neem ik een paar dagen rust, zodat ik zondag uitgerust aan de start kan verschijnen", zei de wereldkampioen, die Thibau Nys en Joris Nieuwenhuis de afgelopen weken een goede indruk zag maken. "Maar in Namen moet je ook altijd rekening houden met Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. En Cameron Mason heeft ook stappen gezet. Ik heb dus voldoende uitdagers."

De eeuwige rivaal van Van der Poel, Wout van Aert, staat nog niet aan de start in Namen. De 31-jarige Belg begint zijn veldseizoen een weekje later in Antwerpen. De race van de mannen in Namen begint zondag om 13.35 uur en is live te zien bij de NOS.