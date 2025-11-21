Wout van Aert ging vorig jaar zeer hard onderuit in de Vuelta en daar hield de Belg een heftig litteken van over. Voor de Belgische toprenner blijft dit telkens een pijnlijke herinnering aan de lastige periode na die val.

Het jaar 2024 werd voor Van Aert overschaduwd door een aantal vervelende en harde valpartijen. Zo ging hij in Dwars door Vlaanderen al stevig onderuit, waardoor hij meerdere koersen moest missen. Maar de heftigste val was in Spanje. Tijdens de Vuelta ging Van Aert in zijn groene trui naar het asfalt, waardoor hij forse schade opliep aan zijn knie. Daar is nog steeds een groot litteken van te zien en dat is voor de renner soms confronterend.

'Het heeft me aan het denken gezet'

Van Aert verbleef begin deze maand in Los Angeles om daar onder andere een NBA-wedstrijd te bezoeken en te ontspannen na een zwaar jaar. Ook sprak hij met The Athletic over de zware valpartijen die hij heeft moeten doorstaan in zijn loopbaan. "Die blessures hebben me wel aan het denken gezet", vertelt Van Aert over de valpartijen in 2024. De toprenner vertelt zelfs dat hij twijfels had over zijn toekomst in de wielersport. "Wat als ik dit seizoen dan opnieuw zwaar gevallen zou zijn? ‘Wil ik dat wel blijven doen?’, vroeg ik me af. Mentaal was dat niet makkelijk."

De renner van Visma | Lease a Bike vindt het soms dan ook lastig dat hij heftige littekens heeft overgehouden aan zijn crashes. Op zijn knie zit bijvoorbeeld een permanente herinnering aan zijn val in de Vuelta. "Als ik naar die knie kijk, die katapulteert me telkens terug naar wat ik heb meegemaakt. Ik ben daar niet trots op." Van Aert is blij dat hij veel andere littekens uit zijn koerstijd kan verbergen onder zijn fietskleding.

Plannen Van Aert

Van Aert heeft nog weinig uit de doeken gedaan over zijn winterplanning. De Belg keert elk jaar wel terug in het veldrijden tijdens een paar crossen, maar wanneer hij dit jaar in het veldrijden te zien is, maakte hij nog niet bekend. Ook is het nog niet bekend of Van Aert de Tour de France zal rijden. In de vorige editie won hij de slotrit op Montmartre in Parijs.