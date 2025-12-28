Zonder de grote smaakmaker aan de start lag de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde volledig open. De afwezigheid van Mathieu van der Poel bood kansen voor de concurrentie, maar niet iedereen wist daarvan te profiteren. Met name Wout van Aert slaagde er niet in om het verschil te maken.

De cross kende een hoog tempo en bleef lange tijd gesloten. Meerdere renners probeerden het initiatief te grijpen, maar echte afscheiding bleef uit. Dat zorgde voor een nerveuze wedstrijd, waarin positioneren en timing cruciaal waren. Richting de slotfase bleven vijf renners over, waarna een spannend duel ontstond tussen Thibau Nys en Nederlander Tibor Del Grosso.

Nys trok uiteindelijk aan het langste eind en boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen. Del Grosso, die eerder deze winter nog Van Aert versloeg in Heusden-Zolder, moest dit keer genoegen nemen met de tweede plaats. Voor Van Aert restte een teleurstellende zesde plek, ver onder de verwachtingen die vooraf leefden.

Wout van Aert kan niet meestrijden om zege

Na afloop was Van Aert openhartig over zijn optreden. "Het was een moeilijke wedstrijd voor mij", erkende hij. "Het duurde lang voordat ik goed in de cross zat en mijn positie kon opeisen." De Belg hoopte halverwege nog op een beslissende versnelling, maar merkte dat het parcours en het wedstrijdverloop dat nauwelijks toelieten.

Volgens Van Aert maakte de snelle, gesloten cross het extra lastig om resultaat te rijden. "Iedereen reed heel fel. Van bocht naar bocht moest je telkens sprinten en agressief vechten voor je plek. Dat had ik vandaag te weinig", verklaarde hij. Met tien renners die tot diep in de finale meededen om de zege, bleek hoe klein de verschillen waren.

'Wat ik meeneem van vandaag? Hopelijk niet mijn benen'

Voor Van Aert volgt snel een nieuwe kans. Maandag staat de cross in Loenhout op het programma, waar ook Van der Poel en Nys weer aan de start verschijnen. "Wat ik meeneem van vandaag? Hopelijk niet mijn benen", grapte Van Aert. In Dendermonde kon de Belg dus wederom niet overtuigen. Met de aanwezigheid van Van der Poel maandag wordt het er voor hem niet makkelijker op.

Lucinda Brand blijft winnen

Bij de vrouwen was Lucinda Brand opnieuw de sterkste. De Nederlandse nam in de openingsfase het initiatief, reed het grootste deel van de cross alleen voorop en won ook in Dendermonde overtuigend de wereldbekerwedstrijd.