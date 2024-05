'Dankjewel, natuurlijk': Oranje-international Jeremie Frimpong werkt aan zijn Nederlands

Jeremie Frimpong maakt zich met Bayer Leverkusen op voor de finale van de Europa League tegen Atalanta Bergamo. In aanloop naar die finale werd de rechterwingback aan de tand gevoeld over zijn Nederlands.

Frimpong woonde jarenlang in Engeland en spreekt die taal vloeiend, maar Nederlands is een stukje lastiger. Hij is geboren in Amsterdam, maar verhuisde op zijn vijfde naar Engeland. Omdat hij nu vaak bij het Nederlands elftal zit, wordt hij steeds beter in de taal.

Veronica-verslaggeefster Noa Vahle vroeg hem vorig jaar al eens naar zijn Nederlands en toen had het nog wat lesjes nodig. Een dag voor de Europa League-finale stelde Vahle die vraag opnieuw aan Frimpong. Hij gaf aan veel geleerd te hebben van zijn Oranje-teamgenoten en zijn familie.

'Dankjewel, natuurlijk'

"Voetbaltermen versta ik nu sowieso, honderd procent", zegt Frimpong. Als bondscoach Ronald Koeman wat uitlegt in het Nederlands, is het voor hem dus ook duidelijk. "Positioneringen en zulke dingen snap ik allemaal."

Vahle besluit het gesprek met Frimpong in het Nederlands af te sluiten. Ze wenst hem succes en vraagt of hij het verstaat. "Dankjewel, natuurlijk", zegt hij met een grote glimlach.

Jeremie Frimpong viert landstitel van Bayern Leverkusen met familie op het veld Jeremie Frimpong heeft nu officieel de Duitse landstitel binnen met Bayer Leverkusen. Zoals vertrouwd kreeg de landkampioen de schaal binnen na de laatste wedstrijd van het seizoen, die Frimpong en zijn teamgenoten ongeslagen afsloten. Na afloop liet de Oranje-international zien dat hij over soepele heupjes beschikt, net als zijn familie.

Ongeslagen seizoen met Bayer Leverkusen

Frimpong presteert iets unieks met Bayer Leverkusen. De Duitse club is al het hele seizoen ongeslagen - een wereldrecord - en hoopt die streak nog even door te trekken. Daarvoor moet het woensdag de Europa League-finale winnen van Atalanta Bergamo en vervolgens nog de Duitse beker van FC Kaiserslautern op zaterdag.

Bij Atalanta ontbreekt Marten de Roon woensdag, omdat de Nederlander afgelopen weekend een blessure opliep. De middenvelder zei dinsdag de verwachting te hebben op tijd fit te zijn voor het EK 2024. Bondscoach Koeman kán hem dus selecteren, maar De Roon heeft wel de nodige concurrentie op het middenveld.