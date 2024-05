Jeremie Frimpong viert landstitel van Bayern Leverkusen met familie op het veld

Jeremie Frimpong heeft nu officieel de Duitse landstitel binnen met Bayer Leverkusen. Zoals vertrouwd kreeg de landkampioen de schaal binnen na de laatste wedstrijd van het seizoen, die Frimpong en zijn teamgenoten ongeslagen afsloten. Na afloop liet de Oranje-international zien dat hij over soepele heupjes beschikt, net als zijn familie.

Op het veld vierde Frimpong de landstitel met zijn moeder en broer, zo is te zien op beelden die Bayer Leverkusen deelde op X. Mama Frimpong en broer Frimpong uiteraard gehuld in een shirtje van hun zoon en broertje.

Bayer Leverkusen flikt het: eerste club die in Bundesliga ongeslagen blijft Bayer Leverkusen heeft het geflikt: Die Werkself hebben de Bundesliga ongeslagen afgesloten. De Duitse landskampioen versloeg op de slotdag van de competitie Augsburg met 2-1.

Ongeslagen kampioen

Leverkusen werd zaterdag ongeslagen kampioen van de Bundesliga. Het eindigde met 90 punten, eentje minder dan recordhouder Bayern München in 2012/13. Bayer 04 kwam in een rijtje met Ajax, Arsenal, Juventus en AC Milan. Die clubs lukten het ook om ongeslagen de landstitel te winnen. Perugia was in 1978/79 ook ongeslagen in Italië, maar werd geen kampioen.

Ongeslagen Bayer Leverkusen overtreft legendarisch Ajax van Louis van Gaal Kampioen Bayer Leverkusen heeft door een 2-1 zege op FC Augsburg het seizoen in de Bundesliga ongeslagen afgesloten. Het is voor het eerst dat een Duitse club dat lukt. Een vrij zeldzame prestatie, maar het is in andere landen wel al eerder voorgekomen. Ook in Nederland.

Leverkusen won zaterdagmiddag met 2-1 van Augsburg op eigen veld. Victor Boniface en Robert Andrich zorgden binnen het half uur voor de goals. Daarna deed Bayer Leverkusen het, ook met het oog op de finales die nog komen, wat rustiger aan. Dat zorgde voor de eerste Bundesliga-goal van Mert Kömür. Heel diep in het glaasje zullen die van Bayer Leverkusen niet kijken, want midweeks staat de finale van de Europa League op het programma en een paar dagen later die van de DFB-Pokal.

Moeder belangrijk

In 2008 verhuisde Frimpong met zijn moeder en broers en zussen naar het Verenigd Koninkrijk. "We hebben eerst een paar weken in Londen gezeten, daarna verhuisden we naar Manchester. Als kinderen vonden we het waardeloos", zei Frimpongs oudere broer Jeffrey ooit in Voetbal International.

"De eerste periode spraken we met elkaar alleen maar Nederlands, van Engels wilden we helemaal niets weten. Het was onze eigen manier van protesteren. Pas later hebben we de nieuwe situatie omarmd en zagen we dat onze moeder de juiste keuze had gemaakt." Wat blijkt, want na een carrière bij eerst Manchester City en later Celtic is Frimpong nu ongeslagen kampioen van Duitsland en er lonkt nog meer.