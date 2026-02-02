David Endt kijkt met grote interesse naar de eerste maanden van Jordi Cruijff bij Ajax. De technisch directeur is sinds zondag 1 februari in dienst en mag gelijk aan de bak. Hij moet Ajax naar grote hoogtes brengen en vooral rust creëren in de organisatie. In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Endt de klus die Cruijff wacht. "Ajax is een veelkoppig monster."

Jordi Cruijff is dinsdagochtend 2 februari voor het eerst zijn kantoor binnengelopen in de Johan Cruijff ArenA. Het stadion dat de naam draagt van zijn vader. Het is een bijzondere aanstelling voor Cruijff, die nooit Ajacied is geweest, maar logischerwijs wel verbonden is aan de club.

Jordi Cruijff

David Endt, jarenlang in dienst voor Ajax, is zeer benieuwd hoe dat zal gaan. "Het enthousiasme dat voel je om hem heen. Maar dat heeft alles te maken met de achternaam die hij draagt. En dat is symbolisch en fijn, maar daarmee win je de wereld nog niet", waarschuwt Endt. "Hij moet ook laten zien wat hij bij andere clubs heeft kunnen laten zien, zoals Maccabi Tel Aviv of FC Barcelona."

Cruijff heeft al vaker technische zaken gedaan voor clubs, maar toch verwacht Endt dat het andere koek is bij Ajax. "Ajax is een veelkoppig monster met veel invloeden. Om daar een bepalende rol in te spelen, moet je een bepaalde kwaliteit hebben. Ik kan niet zeggen dat hij die heeft. Ik heb hem als klein jongetje bij Ajax zien voetballen, en kwam hem weleens tegen, maar meer kan ik niet zeggen."

Moeilijkheden bij Ajax

Endt is nog als vrijwilliger aan Ajax verbonden, waar hij nu al meer dan 45 jaar rondloopt. Hoewel hij geen officiële functie meer bekleedt, kaart hij zo nu en dan nog wel problemen aan die hij ziet binnen Ajax. "Sommige dingen gaan mis binnen de club. Dan heb ik het niet over de technische kant, maar wel op het gebied van de allure die je wilt uitstralen met Ajax. Als je een grote club wil zijn, moet je je ook groots gedragen."

En daar is nog wel een wereld te winnen, vindt Endt. Even later in de podcast komt hij nogmaals terug op de identiteit van Ajax. "Het is nog altijd aan het rommelen binnen Ajax na een zware tijd. Het wordt steeds complexer om een oplossing te vinden, om terug te gaan naar je identiteit. Ajax, dat is mij van jongs af aan geleerd, dat is verbonden aan adel. Als je Ajax bent, ben je verantwoordelijk voor een bepaalde houding en stijl."

Op zoek naar identiteit

En dan doelt Endt niet op 'wij zijn Ajax, wij zijn de beste', dat is een supporterskreet. "Je moet de beste willen zijn, maar schreeuw het niet van de daken. Wees het door het te zijn. Je kan een koninklijke titel hebben of niet, maar het is belangrijker om je koninklijk te gedragen", legt Endt vervolgens uit. "Je houding, wie je wil zijn als club, dat straalt altijd door in je resultaat. Als je op die manier in het leven staat, dan word je daar ook voor beloond."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is David Endt te gast. Dit voetbalicoon zit bomvol anekdotes die over heel de wereld reiken. Hij was teammanager bij Ajax, schrijver en nog altijd begeleidt hij spelers in de voetballerij. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee en werkte met de grootste namen uit de recente voetbalgeschiedenis.

Endt vertelt uitgebreid over Zlatan Ibrahimovic, werken met Louis van Gaal en over authentiek blijven in de 'slangenkuil' van de voetbalwereld. Endt bracht shirts van Pierluigi Collina mee, de beruchte scheidsrechter, de schoenen van Jari Litmanen en vertelt tal van kleedkamerverhalen. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.