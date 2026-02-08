Kian Fitz-Jim was de matchwinner aan de kant van Ajax. Met zijn kopbal in de blessuretijd redde hij een punt voor het noodlijdende Ajax. Op bezoek bij AZ kwamen ze niet verder dan 1-1 door wederom een dramatische tweede helft. Fitz-Jim vindt het moeilijk om één reden te zoeken. "Misschien gaat het dan in onze koppies spelen."

Het was de eerste goal voor Kian Fitz-Jim dit seizoen bij Ajax, maar het was wel gelijk een heel belangrijke. Hij redde een punt voor Ajax dat dreigde te verliezen van AZ. "Dat was wel aardig ingekopt", lacht hij na afloop als een boer met kiespijn. Want hij weet ook dat het niet lekker loopt bij Ajax.

Afstemming met Wout Weghorst

Als invaller kwam Fitz-Jim het veld in toen Ajax al achter stond. In blessuretijd kregen de Amsterdammers nog wat kansen door lange ballen op Wout Weghorst te spelen. Daar moest Fitz-Jim rekening mee houden. "Ik moest alles met hem afstemmen, want hij was de targetman. De bal kwam echt precies goed, achter één van de verdedigers", waarna Fitz-Jim zijn eerste kopgoal voor Ajax 1 maakte.

Vanaf de bank zag Fitz-Jim Ajax een redelijke eerste helft spelen, maar daarna ging het mis. In de tweede helft kwamen ze achter en dat leken ze ook niet meer te kunnen repareren. Het is een tendens die vaker voorkomt bij Ajax, hoe denkt Fitz-Jim dat het komt? "Dat vind ik lastig te zeggen. Ze scoorden best snel natuurlijk, dat maakt het lastiger. Ik denk ook als wij de goal niet maken dat het misschien in de koppies gaat spelen", bekent hij.

'Van Ajax wil je altijd winnen'

"We hameren er natuurlijk op dat we gewoon scherp moeten beginnen na rust, maar dat kwam er nog niet helemaal uit." Het resulteerde erin dat Ajax voor de 11e keer op rij niet weet te winnen van AZ. De laatste overwinning is alweer ruim vier jaar geleden. "Ik heb hier zelf ook gespeeld dus weet hoe het gaat. Het zijn twee clubs uit Noord-Holland. Van Ajax wil je altijd winnen als je bij AZ speelt, dat had ik toen ook. Ik denk dat het hier gewoon heel erg leeft. Daarom zijn ze altijd op hun best tegen ons, vandaar dat het zo lastig is."

Fitz-Jim had ook positieve woorden over na afloop, vooral voor de nieuwe aanwinsten bij Ajax. "Het zijn jongens met ervaring, ze proberen ons allemaal te helpen. Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko hebben in de top van de Premier League gespeeld, maar ook Maarten Paes is belangrijk. Het is een mondige jongen."

