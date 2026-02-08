Na afloop van AZ-Ajax was trainer Fred Grim verrassend positief. Ajax verzaakte voor de zoveelste keer dit jaar in de tweede helft, maar de trainer weigerde een slecht woord te reppen over de ploeg. Op de vraag waarom het nou zo moeilijk is om trainer van Ajax te zijn, was hij realistisch: "Wij halen eruit wat er op dit moment inzit."

Het is een repeterend verhaal bij Ajax dit seizoen. Een goede helft wordt in de prullenbak gegooid door een slechte tweede helft. Tegen Excelsior kostte dit vorige week nog punten, maar de ploeg van Fred Grim blijkt hardleers. Tegen AZ werd er weer slecht gespeeld in de tweede helft en dat werd bijna fataal. Een wonderlijke kopbal van Kian Fitz-Jim bracht vlak voor tijd redding, maar de zorgen blijven hetzelfde.

Reactie Fred Grim

Toch is Grim er positiever over dan ieder ander rondom Ajax. "Ik vind dat wij de eerste helft goed hebben gespeeld", zegt hij op de persconferentie na afloop. Maar zoals vaker, is dat een ander beeld dan de tweede helft. Ajax kreeg een goal tegen. "Uit een moment dat we hebben getraind, er is over gesproken. Dat mag ons niet gebeuren. Maar ik zag passie en strijd. Na de goal heb ik een team gezien dat gestreden heeft tot de laatste minuut om een resultaat te halen. Dat is iets dat altijd moeilijk is hier."

Hij gaat daarbij wel snel voorbij aan het feit dat Ajax weer geen kansen creëerde in de tweede helft, al is hij het daar niet helemaal mee eens. "We zagen in de analyse na Excelsior-uit dat we minder bleven voetballen in de tweede helft en dat we minder onze afpsraken daarin nagekomen zijn. Er miste toen lef en brutaliteit. Dat hebben we vandaag beter gedaan."

Speelwijze Ajax

Grim heeft sinds hij de taken overnam van John Heitinga nog minder punten binnengehaald dan de ontslagen trainer. Wat maakt het nou zo moeilijk om trainer van Ajax te zijn, wordt hem gevraagd op de persconferentie. "Ik denk dat wij er momenteel uithalen wat erin zit. En ik denk ook dat de ploeg graag wil en alles geeft. Maar dan zullen we daar ook de kansen die we krijgen, moeten benutten. We moeten zakelijker zijn en wedstrijden over de streep trekken."

Als de resultaten die Ajax laat zien, alles is wat uit deze groep te halen valt, is dat een bittere pil om te slikken voor Ajacieden. Het niveau ligt namelijk niet denderend hoog, maar Grim noemt het een proces. "We zijn er hard mee bezig. Het is een proces, we hebben veel wedstrijden gespeeld vanaf het moment dat we als nieuwe staf zijn ingestapt. We kunnen nu, omdat we niet meer twee keer in de week spelen, veel meer trainingsminuten maken en werken aan de speelwijze."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.