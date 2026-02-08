Vorig jaar moest de doorbraak zijn van Kian Fitz-Jim bij Ajax. Het talent van de club kreeg onder Francesco Farioli veel speeltijd en scoorde geregeld. Dit seizoen moet hij het weer doen met een plek op de bank en zo nu en dan een invalbeurt. Dat raakt de middenvelder behoorlijk. "Dat maakt het ook wel een beetje lastig."

De middenvelder van Ajax is dit seizoen op een zijspoor beland onder John Heitinga en later Fred Grim. Dat terwijl de wereld er vorig seizoen heel anders uit zag. Vorig jaar speelde hij 44 wedstrijden onder Francesco Farioli. Dit jaar kwam hij pas tien keer in actie, waarvan een boel invalbeurten waren.

'Plan B of C'

Fitz-Jim hoopte deze zomer zijn plek te behouden. Er waren kansen voor hem om weg te gaan en dat vond Ajax prima, maar het kind van de club wilde blijven. Het pakte anders uit. "Ik had het gevoel dat ik na vorig jaar wel uit het dal was. Alleen toen kwam een trainer binnen die het dan niet in mij ziet zitten. Ik denk dat ik vanaf begin al plan B of C was. Dat is dan best wel lastig, ook met de trainerswissel tijdens het seizoen. Je komt in een vicieuze cirkel terecht."

Fitz-Jim vertelt vervolgens openhartig over de afgelopen transferperiode. "Het was best rustig, tot er op het einde wat dingetjes gingen spelen. Er waren interessante opties, eentje waarvan ik er ook wel graag naartoe wilde, maar er is niks van gekomen. Dus nu ben ik gewoon hier en probeer ik mijn kans te pakken wanneer ik kan."

De interessante optie kwam op de laatste dag van de transfperiode, maar er moest teveel gebeuren voordat het rond kwam. De hele situatie valt hem wel zwaar. "Ik vind het wel lastig. Ik ben een jongen van de club en ik speel hier graag, dus dat maakt het moeilijk. Soms hoop je op nog wat meer steun, maar dat is er niet dus ik moet het elders zoeken misschien. Het is een soort tweestrijd. Maar nu ben ik hier en is mijn focus bij Ajax, ik ben ook gewoon graag bij de club."

Voor hem zit er niks anders op dan hopen op een plekje in de basis het komende halfjaar. "Ik moet nu gewoon het beste eruit halen, ik gooi er niet met de pet naar. Dat doe ik het hele seizoen al niet. Als ik eerlijk ben zit ik niet tegen de basis aan."

Contractsituatie Fitz-Jim

Fitz-Jim staat nog anderhalf jaar onder contract maar van oudsher begint Ajax altijd vanaf dat punt met onderhandelen, omdat ze spelers niet uit hun contract willen laten lopen. Een besluit wat hij dan gaat doen, heeft hij nog niet genomen. "Dat zie ik van de zomer wel." Of hij nog wel ruimte ziet voor de onderhandeling? "De onderhandelingen liepen al met Alex Kroes, maar dat liep stuk toen. Alex is nu weg, dus misschien dat er wat anders gebeurt." Hij sprak al wel met Jordi Cruijff, maar nog niet over een contract. Wellicht dat dit doelpunt iets op gang zet.

