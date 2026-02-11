Bij NEC was iedereen vooraf overtuigd: woensdagavond worden er drie punten gepakt tegen FC Utrecht en plek twee worden overgenomen van Feyenoord. In De Goffert boekten de bezoekers uit de Domstad echter een overtuigende zege tegen de stuntploeg van dit seizoen. Het eindigde in 1-3.

FC Utrecht zit al maanden in een diepe vormcrisis. De laatste overwinning van de Domstedelingen dateerde van 9 november, waardoor de druk op trainer Ron Jans flink is toegenomen. Bij een nieuwe nederlaag dreigde het afscheid van de vertrekkende coach uit te monden in een bijzonder pijnlijk seizoen met mogelijk ontslag. Woensdagavond gebeurde echter het totaal onverwachte tegen het verrassend sterke NEC, de nummer drie van de VriendenLoterij Eredivisie.

Uitstekend begin

Voor FC Utrecht begon de wedstrijd opnieuw zéér moeizaam, maar ditmaal zat het een keer mee. Na gestuntel in de achterhoede van NEC kreeg Angel Alarcon vanaf de middellijn vrije doortocht naar het doel van Gonzalo Crettaz. Oog in oog met de Spaanse doelman bleef Alarcon heel rustig en stifte hij de bal binnen: 0-1.

NEC kreeg in het restant van de eerste helft de beste kansen, maar op slag van rust zorgde Gjivai Zechiël voor een ongekende luxe. De huurling van Feyenoord schoof de bal onder Crettaz door en zette zijn ploeg daarmee op 0-2. Die luxe had de ploeg van Jans al maanden niet meer gehad.

FC Utrecht maakt gehakt van NEC

NEC begon vol goede moed aan het tweede bedrijf, maar daar maakte Yoann Cathline snel een eind aan. De Franse buitenspeler schoot na een prachtige vooractie van ex-NEC'er Souffian El Karouani binnen: 0-3. Daarmee was de ploeg van Jans plots op weg naar een monsterzege in De Goffert. Daarna deed de thuisploeg echter wel vrij snel iets terug door een rake treffer van Darko Nejasmic, die de bal kiezelhard tegen de touwen schoot: 1-3. Dat was ook de eindstand en dus blijft NEC steken op de derde plaats en staat Feyenoord nog altijd tweede.

