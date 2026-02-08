FC Utrecht-trainer Ron Jans is in een pijnlijk rijtje terechtgekomen. Door de 1-0 nederlaag tegen Feyenoord is hij namelijk de eerste coach sinds 1996 die negen wedstrijden op rij in de Eredivisie heeft verloren. "Zorgelijk mag je het best noemen", concludeert Jans.

FC Utrecht kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand door een doelpunt van Oussama Targhalline. Dat zorgde voor grote ergenis bij Jans. 'We kregen een verschrikkelijke tegengoal", zegt Jans bij ESPN. "Targhalline versnelt en kan zomaar doorlopen. Hij schiet niet eens heel hard en we staan met 0-1 achter. Daarna speelden we een heel matige, angstige eerste helft. Dan zie je dat het heel diep zit."

Pijnlijke serie voor FC Utreht

Voor FC Utrecht zijn het überhaupt pijnlijke weken. De Domstedelingen wisten in 2026 nog niet te winnen en wachten zelfs sinds 9 november van afgelopen jaar al op een overwinning in de competitie. "Zorgelijk mag je het best noemen", zegt de trainer van de nummer dertien van de Eredivisie. "We moeten nu bij bijvoorbeeld naar PEC - Volendam kijken voor wie we moeten zijn..."

Na 21 speelrondes staat FC Utrecht op 24 punten. Het merendeel daarvan werd behaald vóór de zege op Ajax op 9 november, want sindsdien kwamen daar slechts vijf punten bij. De voorsprong op de nummer zestien bedraagt nog maar zeven punten. "Wij moeten zorgen dat we er op eigen kracht uitkomen. Er is nog wat speling onderin en dat moeten we ook écht zo houden. We moeten gewoon weer gaan winnen", aldus Jans.

Nederlaag tegen Feyenoord

Volgens Jans zijn er nog voldoende aanknopingspunten voor zijn ploeg, zoals te zien was in de tweede helft van het duel tegen Feyenoord. "Die was voor ons. Wij hadden die wedstrijd gewoon moeten ombuigen. De scheidsrechter speelde ook een heel vreemde rol met het tweede geel voor Rodríguez, die wél wordt geraakt. Daar hoef je echt geen gele kaart voor te geven. Dan sta je met tien man, maar de spirit van de tweede helft vind ik positief. Alleen moet je wel je kansen benutten, ook als je met 0-1 achterkomt", besluit Jans.

