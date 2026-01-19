Het is bij Feyenoord totaal uit de hand gelopen na afloop van de verloren derby tegen Sparta. Quinten Timber en Robin van Persie zijn elkaar verbaal in de haren gevlogen via de media. Het laat zien wat voor puinhoop een club kan worden als de resultaten tegenzitten, maar ook als er veel onduidelijkheid heerst over transfers. Ajax kampt momenteel met dezelfde problemen, de club moet opletten dat hen niet hetzelfde te wachten staat.

Dat de bom nu is gebarsten in De Kuip mag niet als een verrassing komen. Het borrelde al maanden en de relatie tussen Quinten Timber en Robin van Persie werd met de week kouder. Nu de resultaten ook uitblijven, was het wachten op dit moment. En het feit dat de resultaten uitblijven heeft ook te maken met de chaos rondom Timber. Spelers, niet alleen hijzelf, weten ondertussen niet meer waar ze aan toe zijn en dat zorgt voor veel afleiding.

Pijnlijk moment bij Feyenoord

Het was een pijnlijk moment voor Van Persie, die op de persconferentie ook duidelijk maakte dat het volgens hem over en uit is tussen hem, Feyenoord en Timber. Waar de laatstgenoemde vooral erg blij mee zal zijn. Hij zal geweten hebben dat hij weggaat bij Feyenoord en moest nog één keer zijn zegje doen. Je kan het scharen onder een breuk forceren, maar het leek vooral een afrekening. Hij moest zijn naam zuiveren. Er was allang teveel gebeurd in het afgelopen half jaar.

Voorbeeld bij PSV

Het was vorig jaar te zien bij PSV, waar een slechte periode heerste rondom de transferperiode. Dat zie je nu bij Feyenoord, en ook bij Ajax. PSV heeft geleerd, want daar is het nu een wereld van verschil. Zij blijven succesvol en de spelers kiezen ervoor om alles wat met het woord 'transfer' te maken heeft te verbannen.

Ook bij Ajax lijden ze aan het transfersyndroom en zij moeten uitkijken dat ze niet in dezelfde val als Feyenoord lopen. Ajax heeft vier à vijf spelers rondlopen die weten dat ze wegmogen, of zelf hopen op een ander avontuur. Teveel gebruik maken van die spelers kan rottigheid veroorzaken. Het werd al duidelijk toen Owen Wijndal rood kreeg en toch voor de camera verscheen; hij had net als Timber wat recht te zetten en haalde indirect uit naar de clubleiding.

Voorbeeld bij Ajax

Zo zijn er bij Ajax nog een aantal spelers die in deze situatie zitten. Daarom moet Fred Grim maar hopen dat de transferperiode gauw klaar is. Uiteraard wil hij wat erbij halen, maar rust is het enige waarbij Ajax momenteel gebaat is. De club heeft dit seizoen al in lichterlaaien gestaan en dat zorgde voor dramatische resultaten. Bij het duel met Go Ahead Eagles wisselde hij vijf spelers; vier daarvan weten dat hun toekomst bij de club niet zeker is. Dat zorgt voor onrust, waardoor het logisch is dat de resultaten nu ook onder Grim tegenvallen.

Gevolgen van puinhoop

Het is te hopen voor Grim dat de rust kan terugkeren na de transferperiode, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Of dat ook geldt voor Van Persie, Feyenoord en Timber dat valt te bezien. Timber komt zometeen goed weg, maar of daarmee de rust terugkeert in Rotterdam is verre van zeker. Al helemaal of dat met Van Persie aan het roer zal zijn. Dat zal de komende dagen blijken. Afgaand op het publiek in De Kuip is het vooruitzicht somber voor Van Persie.

