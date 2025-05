Micky van de Ven bezorgt Tottenham Hotspur de Europa League met heldenactie tegen Manchester United

Micky van de Ven gaat de geschiedenisboeken in met Tottenham Hotspur. Woensdagavond won de Nederlander in een voetbalgevecht - in de letterlijke zin van het woord - van competitiegenoot Manchester United: 1-0. Van de Ven eiste een hoofdrol op.

Halverwege de tweede helft greep de verdediger in, toen keeper Guglielmo Vicario grabbelde na een vrije bal. Nadat de Italiaan de bal kwijt was, kopte Rasmus Höjlund richting het lege doel. Met een halve omhaal werkte Van de Ven de bal weg, waardoor de stand 1-0 bleef voor Spurs.

Rommelige wedstrijd

De eerste helft was er vooral eentje van bot geweld. Te zien was dat het ging om twee laagvliegers in de Premier League. Toch kwam het Tottenham Hotspur van Van de Ven op een 1-0 voorsprong, via een typische goal voor deze finale. Een voorzet werd klungelig verwerkt door Manchester United en van dichtbij binnen getikt door Brennan Johnson.

Na de pauze schroefde Manchester United de duimschroeven aan, maar bleef de finale bol staan van de overtredingen. De grootste kans was dus voor Höjlund, die even later werd afgelost door Joshua Zirkzee. Tegelijkertijd kwam ook Alejandro Garnacho, die ook nog dicht bij de 1-1 was.

Belangrijke prijs

Die viel uiteindelijk niet, ook niet in de zeven minuten blessuretijd. Zo won Tottenham Hotspur de belangrijkste Europese prijs ooit. Door de eindzege grijpen ze een ticket voor de competitiefase Champions League volgend jaar. Dat toernooi verloren ze in 2019, door in de finale te verliezen van het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Dat terwijl Tottenham Hotspur in de competitie slechts op plek 17 staat. Voor Manchester United eindigt het rampseizoen in mineur: met een slechte prestatie in de Premier League én een verloren finale.

Geen Erik ten Hag

Wie niet bij de finale aanwezig was, was Erik ten Hag. De Nederlandse trainer begon het seizoen als manager van Manchester United, maar werd eind oktober ontslagen. In tegenstelling tot Louis van Gaal enkele jaren terug kon hij niet op een uitnodiging rekenen voor de finale, ondanks dat hij er hoogstpersoonlijk voor zorgde dat United zicht plaatste voor de Europa League.

Alles over Europa League

