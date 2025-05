Dit is de vriendin van Micky van de Ven: Sterre van Bakel moedigt speler van Oranje aan in finale Europa League

Micky van de Ven kan tijdens de finale van de Europa League rekenen op zijn steun en toeverlaat Sterre van Bakel. De Brabantse vriendin van de Oranje-international bezoekt in de Premier League regelmatig het stadion waar haar vriend speelt.

Over Van Bakel is nog niet zoveel bekend. Het is ook onduidelijk hoelang ze al samen is met Van de Ven. Maar de twee genieten in ieder geval samen van het leven in Londen.

Van de Ven maakte in 2023 voor veertig miljoen euro de overstap van WfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. Van Bakel verhuisde mee naar Londen. Het leven in Engeland bevalt haar wel. Ze spreekt er ook regelmatig af met Noa van der Bij, de vriendin van Cody Gakpo. Die speelt in Engeland voor Liverpool. Van der Bij en Van Bakel kennen elkaar al jaren.

De twee spelersvrouwen zijn dikke vriendinnen, blijkt uit foto's op Instagram. Beide dames komen uit de omgeving van Eindhoven. Ze gaan graag samen op vakantie of uit eten.

Dit is de vriendin van Cody Gakpo: model Noa van der Bij houdt van spotlights én deelt regelmatig schattige babyfoto's Noa van der Bij, de partner van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo, heeft een bijzonder jaar achter de rug. Het jonge koppel beleefde hét moment van hun levens toen ze voor het eerst ouders werden, maar het jaar werd nog memorabeler dankzij Cody's triomf met Liverpool, waar hij het kampioenschap wist te veroveren. Dit weten we over Noa, de voormalige studente management.

Romantisch

Dat laatste doen Van de Ven en Van Bakel ook graag met zijn tweeën. Hoewel het stel op Instagram niet veel foto's samen deelt, geeft Sterre op TikTok toch een inkijkje in de relatie. Daar laat ze ook de romantische kant van de 24-jarige verdediger zien.

Vorig jaar met Valentijnsdag had Van de Ven een groot boeket rozen voor zijn vriendin gekocht. Het stel ging daarna ook samen dineren, blijkt uit foto's op TikTok.

i TikTok @starsvb

'Dan durf ik niet te kijken'

Sterre kijkt de wedstrijden van haar vriend het liefst vanaf de tribune. Ze is dan ook regelmatig in het stadion te vinden. Ook bij het afgelopen EK in Duitsland was Van Bakel aanwezig. Maar als het op penalty's aankomt, houdt de blondine toch even haar ogen van haar vriend.

"Ik zei al tegen Micky dat ik het echt spannend zou vinden als hij een penalty zou moeten nemen", vertelde ze in een interview met Life After Football op TikTok. "Dan durf ik denk ik niet te kijken."

Vader Micky van de Ven gleed bijna van z'n stoel: 'Dat heb ik tegen hem gezegd, echt waanzinnig' De vader van Micky van de Ven was apetrots op zijn zoon nadat hij een belangrijke rol speelde in de 2-1 overwinning van Nederland op het EK tegen Turkije. "Ik ben ontzettend trots, niet alleen op mijn zoon", zei Marcel van de Ven.

Van de Ven is nog altijd flink onder de indruk van zijn vriendin. Dat bleek wel uit zijn reactie op onderstaande post van begin oktober. De mond van de razendsnelle verdediger valt open van wat hij ziet.

Finale in Bilbao

Woensdag 21 mei speelt Van de Ven de grootste wedstrijd uit zijn carrière, dan neemt hij het met Tottenham Hotspur op tegen Manchester United in de finale van de Europa League. Zijn vriendin is uiteraard ook aanwezig. Daags voor de wedstrijd genoot ze van een wijntje in Bilbao, terwijl ze op de wedstrijddag een heerlijke brunch nam. Kan haar vriend de Europese beker mee naar Londen nemen?