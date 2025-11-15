Bob Maaskant heeft met zijn 87 jaar een schat aan ervaring opgebouwd in de voetballerij. In verschillende functies liep hij mee op het hoogste niveau van 's lands bekendste sport en dat zorgt uiteraard voor tal van anekdotes. Hij vertelt in De Maaskantine over zijn bijzondere relatie met Louis van Gaal, die niet altijd even soepel was. "Ik zie hem nog voor me met z'n vingertje..."

Maaskant heeft tal van zaken geregeld als zaakwaarnemer, maar begeleidde ook oefenwedstrijden van grote clubs in binnen- en buitenland. Op een gegeven moment was hij ook met Ajax druk in de weer, waar Johan Cruijff trainer was. hij had een bijzondere band met Cruijff, en trok veel met hem op.

Van Cruijff naar Van Gaal

Dat resulteerde erin dat Maaskant ook een prominente plek in de bus bekleedde. Voorin, naast Cruijff en de rest van de staf. Ook bij het eten kreeg hij daar een plek naast Cruijff, maar daar kwam verandering in toen de legendarische trainer weg ging. "Ik was dat gewoon gewend, maar toen kwam Louis van Gaal", begint hij de anekdote. "Dus wat deed ik? Ik loop gewoon die eetzaal binnen en ga bij Louis zitten. Ik zag hem al gelijk kijken", grinnikt hij.

Na afloop kreeg hij direct een standje. "Zijn assistent, Gerard van der Lem, kwam naar me toe en zei 'Bob, dat gaan we echt nóóit meer doen'.' Hoezo niet? vroeg ik. 'Ik ben dat gewend'". Daar had Van der Lem geen boodschap aan. "Ik zei dat ik gewoon zou aanschuiven en voorin de bus zou blijven zitten. 'Dat zou ik dan maar eens vragen aan Louis', zei hij waarschuwend.'"

'Jij denkt toch niet...'

Maaskant hield voet bij stuk en ging gewoon weer naar Louis toe. "Ik vertelde hem dat ik dat gewoon zo gewend was, en ik zal nooit meer dat prangende vingertje van Louis vergeten... 'Bob, jij denkt toch niet dat jij bij mij voorin de bus komt te zitten'." Uiteindelijk gebeurde het niet.

"Maar toen...", begint Maaskant. "Kwamen we aan het einde van de trainingsweek. Ging de staf eten en wilde ik dus naar huis. Zei Louis ineens 'Wat ga je doen?', dus ik vertelde dat ik naar huis ging. 'Joh blijf effetjes, man', zei hij dan. En dan was het ineens de gezelligheid zelve, je weet niet wat je meemaakt!"

Transfer maken

De geschiedenis tussen Bob Maaskant en Van Gaal gaat verder terug. Ooit heeft Van Gaal aan Maaskant gevraagd of hij hem niet weg kon brengen naar een club. "We waren in Istanbul en hadden weer een indoortoernooi, hij was toen assistent van Leo Beenhakker bij Ajax. En op een moment vroeg hij of hij mij even kon spreken. Louis vroeg ik of zag wat er nou allemaal gebeurde", begint hij geheimzinnig.

"Ik zag dat natuurlijk wel. Al het werk wordt door Louis gedaan. Vervolgens knikte hij bevestigend. 'Jij mag mij wegbrengen', zei hij toen. Dat vond ik aardig van hem en ik ging aan de slag. Ik wist dat Roda JC een trainer nodig had en ik was goed met Nol Hendriks die daar was destijds." Roda was uiteraard enthousiast en probeerden direct contact te leggen. "Maar juist in die periode dat ik hem weer belde werd Beenhakker ontslagen en werd Van Gaal hoofdtrainer bij Ajax. Ging het hele feest niet door."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant ditmaal een heel bijzondere gast; namelijk zijn bloedeigen vader. In openhartig gesprek van vader tot zoon spreekt Bob Maaskant, oud-trainer en voormalig zaakwaarnemer, over zijn rijke carrière. Tal van anekdotes komen voorbij met rollen voor namen als Jaap Stam, Wim Kieft, Wiel Coerver en Sam Hyypiä.

Bob Maaskant vertelt over zijn samenwerking met Johan Cruijff, onthult hoe hij vroeger onderhandelingen afhandelde en spreekt ook nog eens mooi met zijn kleinzonen. Ook werpt hij zijn blik op de hedendaagse voetballerij ten opzichte van vroeger.