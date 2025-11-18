Curaçao staat voor een historische avond. Vannacht speelt het eiland een cruciaal duel tegen Jamaica, met plaatsing voor het WK 2026 als inzet. Deze mijlpaal zal echter plaatsvinden zonder bondscoach Dick Advocaat, die eerder deze week vanwege familieomstandigheden naar Nederland is teruggekeerd. Gilbert Martina, president van de voetbalbond, schetst hoe Curaçao uiteindelijk bij de ervaren 78-jarige trainer terechtkwam.

De opmars van het Curaçaose voetbal is indrukwekkend. De lokale competitie bloeit weer op en vormt een belangrijk fundament voor de toekomst. Daarnaast is er achter de schermen hard gewerkt om het nationale team sterker te maken en sponsors zoals Corendon en vliegveld Hato aan te trekken om de missie te ondersteunen. Martina blikt terug op het proces dat leidde tot de samenwerking met Dick Advocaat, een naam die deuren opende en het voetbal op het eiland naar nieuwe hoogten bracht.

"Dick Advocaat heeft het voetbal heel veel gebracht, maar aanvankelijk dachten we niet dat het ons zou lukken om hem te strikken. We hadden meerdere trainers benaderd", stelt Gilbert Martina in gesprek met Voetbal International.

Zoektocht naar een toptrainer

De zoektocht naar een bondscoach begon in juni 2023 met een benadering van Bert van Marwijk. "Hij was vereerd, maar gaf aan met trainerspensioen te zijn." Daarna richtte Martina de peilen op Louis van Gaal, maar ook dit leverde geen resultaat op. "Hij bedankte omdat hij met ons geen wereldkampioen kon worden. Hij wilde alleen bondscoach worden van een land waarmee dat wel haalbaar was", openbaart Martina de afwijzing.

Tóch Dick Advocaat geprobeerd

Het proces kende verschillende tegenslagen, maar Martina bleef vastberaden; er moest en zou een Nederlandse toptrainer komen. "Daarna richtten we ons vizier op Fred Rutten. We hadden een goed eerste gesprek, waarna ik naar Nederland ben gevlogen om hem te ontmoeten en verder te praten. Rutten was enthousiast, wij zagen het ook zitten, maar twee weken later belde hij alsnog af na overleg met zijn vrouw."

In augustus 2023 kwam Dick Advocaat in beeld, en dit bleek de keerpunt in het proces. "In augustus 2023 probeerden we het alsnog bij Advocaat. Hij was geïnteresseerd en dat was het beginpunt van deze hemelse reis."

Route van Curaçao

Curaçao voert de poule aan na een overtuigende 0-7 overwinning op Bermuda en heeft de WK-kwalificatie volledig in eigen hand. Met elf punten staat de selectie van Dick Advocaat één punt voor op Jamaica, de nummer twee in de groep. Toevallig is Jamaica ook de aankomende tegenstander, waarbij een overwinning of een gelijkspel directe kwalificatie zou betekenen.

Als Curaçao er niet in slaagt om als eerste te eindigen, is er nog een alternatieve route. De twee beste nummers twee van de drie poules krijgen de kans om in de intercontinentale play-offs te strijden om een WK-ticket tegen een land van een ander continent. Hierin nemen vijf landen het tegen elkaar op, elk afkomstig uit een ander continent (behalve Europa), namelijk Oceanië, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Uiteindelijk zijn er in deze play-offs nog twee WK-tickets te verdienen.

